Le meilleur buteur de l'histoire de la MLS sera de retour

La pandémie de COVID-19 a fait réfléchir le vénérable joueur de soccer Chris Wondolowski et il a décidé de poursuivre sa carrière un an de plus avec ce qui semble être son équipe de toujours, les Earthquakes de San Jose.

Âgé de 37 ans, Wondolowski est déjà le détenteur du plus grand nombre de buts en carrière en saison régulière dans l’histoire de la Major League Soccer (MLS), avec 166. Il aura maintenant l’occasion d’améliorer sa marque en 2021.

«L’année 2020 en sera certainement une qu’on n’oubliera jamais et pendant que la pandémie a causé bien du mal dans le monde, elle a aussi donné l’opportunité de voir les choses qui comptent le plus, a indiqué Wondolowski, dans un communiqué émis par les Earthquakes, vendredi. J’étais bien déterminé à faire de 2020 ma dernière année en carrière, mais j’ai reconsidéré le tout et je suis impatient de retrouver mes coéquipiers une fois de plus.»

Wondolowski a inscrit 162 de ses 166 buts en MLS avec les Earthquakes, avec lesquels il évolue depuis 2009 en plus d’une courte présence en 2005. L’Américain domine l’équipe avec 344 matchs joués, dont 304 départs.

Rappelons que Wondolowski avait été nommé, sans grande surprise, parmi les 25 plus grands joueurs de l’histoire de la Major League Soccer, plus tôt ce mois-ci, dans le cadre du 25e anniversaire du circuit.