Météo: 14 degrés pour le jour de Noël au Québec

Des records de température historiques allant jusqu’à 14 degrés et des pluies diluviennes caractériseront la journée de Noël dans la plupart des secteurs du Québec.

Ces températures clémentes, accompagnées de pluie, parfois de pluie verglaçante, atteindront des sommets jamais égalés en pareille période, notamment à Montréal, où sera battu le record historique de 11,7 °C datant de 1964.

Seuls certains secteurs du sud-est et du nord-ouest, comme la Beauce, le Bas-Saint-Laurent et l’Abitibi seront épargnés par les avertissements de pluie.

À Montréal, on prévoit de la pluie intermittente se changeant en averses de neige durant la nuit, lorsque le mercure chutera en revanche jusqu’à -4 °C. Samedi, ce sera généralement nuageux avec des températures stables au-dessous du point de congélation. La journée de dimanche sera ensoleillée.

Les conditions seront pratiquement les mêmes en Estrie pour ce jour de Noël. Environnement Canada prévoit des températures stables de 14 degrés et de la pluie intermittente avec une accumulation de 2 à 4 cm de neige au cours de la nuit.

À Québec, où de fortes pluies sont attendues avec des accumulations pouvant atteindre 60 mm, le mercure devrait grimper jusqu’à 12 degrés, dépassant ainsi le record de 6,3 degrés établi en 2015.

En revanche, samedi sera plus froid, puisque le mercure chutera à -3 °C et que le ciel sera généralement nuageux. La journée de dimanche sera marquée par une alternance de soleil et de nuages. Il fera -6 °C.

Ailleurs, on annonce des pluies torrentielles pouvant atteindre 40 mm, ce qui peut entraîner des crues soudaines, a averti l’agence fédérale, précisant que les températures seraient plus froides durant le week-end.