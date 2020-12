Rawdon: la jeune fille qui a sauvé la messe de Noël peut dire «mission accomplie»

Malgré la pluie et les routes glacées, les messes de Noël en mode ciné-parc ont été couronnées de succès jeudi soir dans Lanaudière, comblant de bonheur la jeune fille de huit ans qui a eu cette idée de génie pour sauver cette tradition en cette année particulière.

• À lire aussi: Une fillette de 8 ans sauve la messe de minuit à Rawdon

Le père de la petite Eva, Denis Desjardins, est lui aussi très fier d’elle, et pour cause: les deux messes retransmises sur écran géant ont rallié entre 500 et 600 personnes à Rawdon et à Saint-Lin-Laurentides.

Erik Peters / Agence QMI

Erik Peters / Agence QMI

«Et ça ne compte pas les gens qui l’écoutaient à la radio ou sur Facebook live», a ajouté M. Desjardins, qui a fait des pieds et des mains depuis une semaine et demie pour que les plans de sa fille se concrétisent.

Pour se faire, il a pu compter sur la précieuse aide du diocèse et celle des Chevaliers de Colomb, dont il fait partie.

D’ailleurs, le mouvement a pu récolter 2500 $ jeudi soir dans le stationnement des deux églises participantes: Saint-Lin, dans la ville du même nom, et Marie-Reine-du-Monde–Saint-Patrick, à Rawdon.

Une petite fille ravie

Eva tenait elle aussi à mettre la main à la pâte. De l’avis de son père, elle n’a pas chômé et elle s’est couchée très tard jeudi soir.

«Je suis contente de mon boulot», a-t-elle confié vendredi après-midi, la voix un peu fatiguée.

Quand son père lui avait dit, il y a deux semaines, qu’ils ne pourraient assister à la messe de minuit cette année à cause de la pandémie, la jeune fille a eu une sorte de révélation: pourquoi ne pas organiser la traditionnelle célébration sur le modèle des ciné-parcs, où la distanciation sociale est possible comme les gens restent dans leur voiture?

Erik Peters / Agence QMI

Erik Peters / Agence QMI

Tradition importante

À huit ans, Eva n’a évidemment pas connu l’âge d’or des ciné-parcs, mais elle s’est familiarisée avec cette activité durant la crise sanitaire, lors de laquelle des films ont recommencé à être projetés à l’extérieur, comme les cinémas sont fermés.

Elle n’est pas non plus élevée au quotidien dans la foi catholique, comme bien des enfants de sa génération. N’en demeure pas moins qu’elle est très attachée à la messe de minuit.

«C’est une belle occasion pour se retrouver en famille», a-t-elle confessé.

Depuis quelques jours, la fillette fait parler d’elle partout au Québec, mais aussi ailleurs dans le monde. Le journal indien «The State» y a même consacré un article.