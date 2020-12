Rivières sous surveillance: des riverains évacués le jour de Noël

Les importantes précipitations de pluie survenues au cours des dernières heures suscitent des inquiétudes concernant de possibles débordements de rivière dans la région de Québec, si bien que des riverains ont dû évacuer leur résidence par mesure préventive.

Certains secteurs avaient accumulé près de 60 mm de pluie, vendredi midi, et 50 mm supplémentaires étaient attendus, faisant craindre plusieurs débordements de rivière.

Un peu avant midi, la municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval a procédé à l’évacuation préventive des résidents de secteurs riverains, soit ceux de l’île Enchanteresse, de la rue des Deux-Rapides et de la rue des Remous. Les résidents du lac Poulin et du rang Saint-Léon ont également été invités à quitter préventivement leur demeure.

La sécurité publique surveille attentivement le niveau de la rivière Montmorency dans ce secteur, la situation étant considérée comme «préoccupante».

La bonne nouvelle, c’est que l’accumulation de glace sur les plus grandes rivières n’est pas assez importante, à ce moment-ci de l’année, pour provoquer des embâcles comme ceux qui surviennent lors de la crue printanière.

«Possiblement que les plus grandes rivières vont être capables d’absorber de grandes quantités d’eau. On s’attend plus à des réactions dans les plus petits cours d’eau, où il y aurait des glaces, des ponceaux ou des choses comme ça», explique le directeur régional de la sécurité civile, Éric Drolet.

Les résidents évacués font face à un dilemme en raison de la pandémie et des restrictions de visite. Un centre d’urgence a été déployé à Sainte-Brigitte-de-Laval, où les gens peuvent s’enregistrer et être pris en charge par la Croix-Rouge.

Outre la rivière Montmorency, les autorités surveillent également attentivement le niveau des rivières Jaune et Nelson.

Les citoyens sont invités à rapidement prévenir leur municipalité s’ils sont témoins d’un événement.