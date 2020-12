Accusé pour avoir dormi au volant de sa Tesla autonome qui roulait à 150 km/h

Un Britanno-Colombien a été accusé de conduite dangereuse après avoir été surpris endormi au volant de sa Tesla autonome, qui roulait à près de 150 km/h sur une autoroute en Alberta l’été dernier, un cas juridique sans précédent au Canada.

Le conducteur de 20 ans, Leran Cai, a également été accusé d’excès de vitesse et a reçu une suspension de permis de 24 heures pour fatigue lors de sa première comparution devant la Cour provinciale de Ponoka le 11 décembre dernier, a indiqué Global News.

L’incident présumé remonte au 9 juillet dernier, alors que des témoins et des policiers ont remarqué qu’une Tesla Model S 2019 roulait à près de 150 km/h sur l’autoroute entre Edmonton et Calgary... sans conducteur en vue.

Mais l’homme au volant et son passager étaient bel et bien présents et dormaient à bord de la voiture avec leurs sièges entièrement inclinés.

Ce dossier constitue ainsi une première juridique au Canada, alors qu’aucune réglementation de la route ne statue sur ce type de conduite.

«Je ne sais pas si je suis au courant d’un autre cas dans le droit canadien où quelqu’un qui a dormi dans une voiture autonome a été accusé de conduite dangereuse», a déclaré à Global News Kyla Lee, criminaliste à Vancouver.

Les voitures Tesla sont équipées de systèmes de pilotage automatique qui sont destinés à assister les conducteurs, mais dont l’utilisation a fait l’objet de dérives.

« Ce ne sont pas des systèmes autonomes », a expliqué au média Gary Graham, responsable des Services de la circulation de la GRC de l’Alberta. «La responsabilité de conduite est toujours présente.»

«Cela va mener, je pense, à des décisions très importantes de la part du tribunal sur les obligations des conducteurs en mode de conduite autonome, qui pourraient éclairer la manière dont la future législation à ce sujet sera rédigée», a précisé Mme Lee en entrevue.

Interrogé par Global News, Transports Canada a affirmé que ces systèmes d’aide à la conduite ont de faibles niveaux d’automatisation.

L’institution fédérale a cependant assuré qu’elle surveillait activement le développement de ce type de véhicule afin d’élaborer de nouveaux critères de conduite.