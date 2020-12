Isolement: un Noël pas facile pour les aînés

Tandis que des dizaines de résidences pour aînés sont toujours aux prises avec des éclosions de COVID-19, les aînés sont confrontés à un choix déchirant : rester seul ou subir un isolement à leur retour.

Depuis le 23 décembre, des mesures plus strictes sont en place pour éviter que le virus ne se propage davantage dans les murs des CHSLD et RPA du Québec.

Ainsi, même s’il demeure permis pour une personne seule de se greffer à une bulle-familiale pour le temps des Fêtes, celle-ci doit se confiner à sa chambre à son retour à son retour.

«En arrivant ici, il faut qu’on s'isole pendant sept jours dans notre appartement. Là, ils vont venir servir nos repas à l'appartement, tout ça. C'est juste une précaution. C'est le prix à payer!» indique Jacques Chamberland, qui habite à la résidence Chartwell de Greenfield Park.

Les résidents doivent aussi remplir des tableaux pour surveiller les symptômes pendant 14 jours.

Pour éviter d’avoir à se confiner, M. Chamberland n’a pas voulu aller dans sa bulle familiale. Mais pour éviter d’être seul à Noël, l’homme a décidé de rencontrer sa famille à l’extérieur.

«Nous, on préfère faire ça, suivre les règlements et s'assurer que tout va bien. On va rester dehors, distancés de six pieds et tout ça. On va sûrement aller prendre une marche ensemble», dit-il.

Des résidences éprouvées

La situation n’est pas rose dans les résidences du Québec. En date du 23 décembre, une centaine d’entre elles étaient aux prises avec des éclosions de COVID-19.

Près du tiers de celles-ci sont frappées assez durement par le virus. Plus de 25% des résidents sont atteints du coronavirus.

C’est notamment le cas à la résidence Chartwell de Saint-Hyacinthe où 53 personnes ont contracté la COVID-19.

Le groupe Chartwell a indiqué être très conscient que les règles sont strictes, mais il pense que c'est un dernier effort de guerre à faire.

«Nous comprenons qu’être séparé de ses proches n’est pas facile, et nous sommes reconnaissants envers nos résidents et leur famille de continuer à se serrer les coudes pour protéger leur santé et leur sécurité», a fait savoir Lucie Labbé, vice-présidente, santé et relations gouvernementales de Chartwell.