Le lutteur Jon Huber décède à 41 ans

La All Elite Wrestling (AEW) a annoncé la mort à 41 ans du lutteur américain Jon Huber, plus connu lors de sa carrière professionnelle comme Luke Harper et Mr. Brodie Lee, samedi soir.

Selon l’animateur de TVA Sports Pat Laprade, Huber serait décédé d’un problème pulmonaire non-relié à la COVID-19.

Sous le pseudonyme de Luke Harper, il a fait ses débuts à la World Wrestling Entertainment (WWE) en 2012. Là-bas, il a fait équipe avec Bray Wyatt et Erick Rowan pour former la «Wyatt Family», un groupe qui rendra les trois hommes très populaires.

Lors de son passage dans la compagnie de Vince McMahon, Huber a détenu les championnats par équipe à deux reprises et la ceinture intercontinentale une fois. Il a toutefois quitté pour les rivaux de la AEW en 2019, devenant Mr. Brodie Lee.

Leader d’un culte obscur, le «Dark Order», Huber a disputé son dernier match dans le ring face à Cody Rhodes le 7 octobre et était à l’écart pour une possible blessure à la cheville.

Sur Twitter, plusieurs amis et confrères ont rendu hommage à Huber, qui était décrit comme un homme aimant et professionnel. «Le monde a perdu une grande personne. L’une des meilleures. Dans tous les sens du terme», a notamment écrit le lutteur québécois Kevin Owens.

Huber laisse dans le deuil son épouse Amanda et ses enfants Brodie et Nolan.