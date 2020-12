LNH: nombreux duels en vue entre les frères Tkachuk

Il est à souhaiter que les frères Matthew et Brady Tkachuk partagent de doux moments en cette période des Fêtes car leur relation sera mise à rude épreuve, au cours de la prochaine saison, avec un total de neuf affrontements entre les Flames de Calgary et les Sénateurs d’Ottawa.

• À lire aussi: LNH: Feu vert pour les équipes du Canada!

«On jouait seulement deux fois l’un contre l’autre dans les dernières années et ces matchs étaient souvent, même si c’est un peu bizarre à dire, des événements pour nous, a mentionné Matthew, lors d’une récente entrevue diffusée sur le site web des Flames. Je pense qu’en jouant aussi souvent cette année, ça va changer. Je ne sais pas si nos parents sont heureux par rapport à ça, mais ils risquent assurément de venir voir quelques matchs.»

Les Flames et les Sénateurs s’affronteront notamment à cinq reprises durant une très courte période, soit entre le 25 février et le 7 mars.

«C’est toujours plaisant de jouer contre lui et on voit sa progression qui se poursuit, a ajouté Matthew, à propos de son petit frère. Il est tellement un bon joueur.»

Divertir la population

En quatre duels entre les frères Tkachuk depuis l’arrivée de Brady dans la LNH (en 2018-2019), Matthew et les Flames l’ont emporté trois fois. Le plus jeune frère s’est néanmoins signalé avec deux buts et une mention d’aide lors de ces rencontres.

«Je suis impatient que les choses commencent, a par ailleurs lancé Matthew, de manière plus générale. J’attends le début de cette saison depuis maintenant quatre mois.»

«J’étais super excité quand le calendrier a été dévoilé, on espère offrir du divertissement à la population avec cette division toute canadienne, a-t-il poursuivi. C’est excitant d’entrevoir des rivalités potentielles. Il n’y a aucune équipe que je regarde et contre laquelle je me dis que ce sera un match facile.»

Un CH plus imposant

Matthew Tkachuk a évidemment suivi les acquisitions des différentes équipes durant la saison morte, dont celles du Canadien de Montréal.

«Chaque formation au Canada a subi des changements, a noté le joueur des Flames. On a toujours eu une rivalité avec Edmonton, mais parmi les autres équipes, il y a notamment le Canadien qui est maintenant beaucoup plus gros, beaucoup plus fort et beaucoup plus dur. Et déjà, ce n’est jamais facile de jouer contre Montréal.»

L’ajout des Josh Anderson, Tyler Toffoli et Joel Edmundson risque effectivement d’être utile au Tricolore dans les parties face aux Flames. Le dernier venu Michael Frolik pourrait aussi apporter son grain de sel s’il est appelé à jouer contre Calgary, lui qui a d’ailleurs porté les couleurs des Flames d’octobre 2015 à décembre 2019.