Mondial junior: Vasily Ponomarev, un nom à retenir

L’attaquant russe Vasily Ponomarev s’est déjà illustré depuis le début du Championnat mondial de hockey junior, ayant marqué deux buts, vendredi soir, dans un gain de 5 à 3 de la Russie face aux États-Unis.

Âgé de 18 ans, Ponomarev est déjà connu par les amateurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, lui qui porte des couleurs des Cataractes de Shawinigan. Le prometteur joueur a par ailleurs été sélectionné en deuxième ronde (53e au total) lors du récent repêchage par les Hurricanes de la Caroline.

Pour l’heure, le jeune attaquant se concentre pleinement sur la tâche à accomplir avec la formation russe qui rêve, évidemment, de repartir d’Edmonton avec la médaille d’or. Gonflé à bloc après cette victoire contre les Américains, Ponomarev a mentionné le plaisir d’évoluer sous les ordres de l’entraîneur et ancien joueur Igor Larionov.

«C’est fou à quel point je me sens bien, a-t-il indiqué, cité sur le site web de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF). Igor Larionov est une légende, pas seulement en Russie, mais dans le monde du hockey. Je crois qu’il sera un entraîneur célèbre, comme Anatoli Tarasov, dans le futur.»

Contrôler la rondelle

Pour l’emporter face aux Américains, les Russes ont d’abord et avant tout misé sur la possession constante de la rondelle.

«Quand on parle d’un match contre le Canada ou les États-Unis, la possession de la rondelle est importante, a noté Larionov. Tant et aussi longtemps que tu gardes la rondelle loin d’eux, tu peux dominer le jeu. On a voulu être plus agressifs et plus déterminés.»

C’est ainsi que Ponomarev, après avoir inscrit le premier but du match lors de la période initiale, a donné les devants 3 à 1 aux Russes durant le deuxième engagement. Le prochain match de la troupe de Larionov est prévu, ce dimanche, contre la République tchèque.