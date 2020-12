Pêche au poisson des chenaux: «un départ à zéro» en raison de la météo

Après un début de saison tourmenté par la crise sanitaire, les pourvoyeurs de la rivière Saint-Anne, où se tient chaque année la pêche aux poissons des chenaux, doivent repartir «à zéro» en raison des températures anormalement chaudes et de la pluie des derniers jours.

«C’est un départ à zéro. Il n’y a plus de glace à Sainte-Anne-de-la-Pérade», a déclaré Steve Massicotte, ex-président et porte-parole de l’Association des pourvoyeurs de la rivière Saint-Anne, en entrevue sur les ondes de LCN samedi.

Après des semaines de suspense, de délibérations et de vérifications qui ont semblé un «marathon» pour M. Massicotte, Québec a autorisé la tenue de cette classique activité hivernale le 12 décembre. Il a d’abord fallu s’assurer que la pêche pourrait se dérouler en conformité avec les règles de la santé publique.

Mais voilà que les records de chaleur qui ont été établis dans plusieurs régions du Québec lors de la période des fêtes ont fait fondre un peu plus les espoirs d’une belle saison de pêche sur glace.

«Déjà depuis 6-7 ans, durant le temps des Fêtes, on a toujours un redoux. Voilà deux ans, on avait eu un 60 millimètres [de pluie]. Il avait fallu défaire le village et le remonter après, a expliqué Steve Massicotte. Cette année, la glace est partie. On avait juste de la glace, donc il n’y a eu aucun dommage, c’est juste que pour nous, c’est de l’ouvrage qu’on avait fait et qu’il faut recommencer à zéro.»

Village démantelé

Le village de pêche a donc dû être démantelé. Mais les pourvoyeurs n’ont pas dit leur dernier mot, car la date de réouverture est déjà fixée au 15 janvier. La reconstruction pourrait reprendre dès le retour du mercure sous zéro.

Steve Massicotte et ses pairs se disent «confiants» de pouvoir accueillir le public dès le 15 janvier, avec un village plus petit qu’à l’habitude. Le village pourrait mettre sur pied entre 100 et 150 chalets de pêche, comparativement aux années fastes, lors desquelles le nombre de chalets peut dépasser les 400.

«On a nos approbations du plan national, on a nos approbations du plan régional, on a l’appui de Tourisme Québec. Pour nous, c’est un dossier qui est quand même réglé. Maintenant, Dame Nature nous a joué un petit tour, qui fait en sorte que ça va nous retarder, mais ça, on n’a aucun contrôle là-dessus», a poursuivi M. Massicotte.

Retour en grand l’an prochain

Le retour à la pêche sur glace se fera en concordance avec de nouvelles règles exceptionnelles : la location d’un chalet sera réservée de manière exclusive pour une seule bulle familiale à la fois. Les amis sont donc interdits si ceux-ci ne font pas partie de la bulle.

Aussi, les activités qui font normalement partie du décor sont mises de côté jusqu’à l’année prochaine. Cependant, les pourvoyeurs prévoient agrandir et multiplier les aires glacées pour patiner à l’air libre, question de s’aérer l’esprit tout en gardant ses distances avec les autres.

«On revient à la base de la pêche blanche à Sainte-Anne-de-la-Pérade pour cette 83e édition, mais sachez qu’on va revenir fort pour notre 84e l’année prochaine avec plein, plein, plein d’activités et les chalets sur la rivière», a déclaré l'ex-président de l’Association.

Habituellement, le village sur glace attire 100 000 personnes par année.