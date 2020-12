Un étudiant en médecine dégoûté par les partys du temps des Fêtes

Tout le monde sait que les célébrations des Fêtes sont bien particulières cette année. Les rassemblements ne sont pas permis dans les zones rouges et peuvent se faire à 6 personnes au maximum dans les zones orange.

Étant étudiant dans la ville de Québec, j’ai pris la peine de m’isoler complètement durant 14 jours avant de rendre visite à mes parents en Abitibi-Témiscamingue, une région qui est encore, à l’heure actuelle, considérée comme une zone orange.

C’est en mettant les pieds là-bas que j’ai ressenti pour la première fois de ma vie un fort sentiment de jugement et de rejet. Je portais l’étiquette de la zone rouge, même si je comptais respecter toutes les règles en vigueur.

Ma famille élargie, dont la résidence accueille habituellement des rassemblements d’une trentaine de personnes, a prétendu cette fois que les célébrations du réveillon seraient reportées, alors que ses membres se sont plutôt rassemblés en cachette, comme à l’habitude, en ignorant complètement toutes les mesures... Ils ont démontré par leurs agissements que ce fameux virus ne touchait que les autres.

Mais la menace que représentait la zone rouge était, pour eux, bien réelle; j’incarnais, à leurs yeux, la peste qu’on devait fuir à tout prix.

Ce qui est choquant...

Si 2020 n’a pas été une année facile en raison des contacts sociaux réduits, elle m’aura permis de découvrir des facettes méconnues de membres de ma famille. Aux yeux des autres, le rouge auquel on m’associait avait même contaminé mes parents qui portaient maintenant eux aussi l’étiquette invisible de cette zone que tout le monde craint...

Ce qui est choquant, ce n’est pas de devoir être en nombre réduit en ce temps des Fêtes ou encore de porter un masque. Ce qu’il est aberrant de constater, c’est l’égoïsme tout autour de soi, alors que les partys se succèdent ainsi que les sorties, sans que quiconque semble se soucier de ce que nous vivons actuellement en tant que société.

Ne serait-ce pas l’apparition d’un nouveau «racisme systémique» orienté vers ceux qui proviennent de zones où le coronavirus est plus endémique? Quoi qu’il en soit, ce sentiment désagréable de ne plus appartenir aux miens est bien réel et m’aura laissé un goût bien amer cette année.

Responsabilité sociale

En tant que futur médecin, j’ose espérer que les autres familles auront fait preuve d'une plus grande responsabilité sociale que la mienne en cette période où il faudrait, à mon avis, être solidaires, sans quoi l’effet des mesures gouvernementales sera anéanti.

Marc-André Séguin

Étudiant en médecine à l’Université Laval

Citoyen d’une zone rouge

Québec