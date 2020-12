Variante du coronavirus : premier cas détecté en Suède, une dizaine en Italie

Un premier cas de contamination à la nouvelle variante du coronavirus circulant au Royaume-Uni a été détecté en Suède, ont annoncé samedi les autorités sanitaires.

La variante a été détectée « sur une personne qui a voyagé depuis le Royaume-Uni », a indiqué l’Agence de santé publique suédoise dans un communiqué.

Il s’agit « d’un premier cas isolé » dans le pays.

« Ce n’était pas inattendu. Nous savons que cette variante existe au Royaume-Uni depuis septembre et qu’elle a également été signalée dans d’autres pays d’Europe sous la forme de cas isolés », a expliqué Karin Tegmark Wisell, l’une des responsables de l’agence, citée dans le communiqué.

La Suède a prolongé mercredi et jusqu’au 31 décembre la suspension des vols en provenance du Royaume-Uni après l’apparition de cette nouvelle souche jugée par les autorités britanniques plus contagieuse.

Des cas confirmés du variant britannique ont aussi été signalés samedi en Espagne (quatre cas), après déjà l’annonce vendredi de personnes contaminées en France, en Allemagne et au Liban.

Au Danemark, pays voisin de la Suède, les autorités sanitaires ont annoncé plus tôt cette semaine avoir enregistré un total de 33 cas de contamination par ce même variant du virus COVID-19.

« Les nouveaux chiffres indiquent qu’il y a maintenant une infection sociétale au Danemark avec la variante anglaise. Cependant, c’est à un niveau bas », a indiqué l’institut danois chargé des maladies SSI.

Les autorités danoises soulignent qu’elles ont de meilleures capacités de séquençage que la plupart des autres pays, et donc de plus grandes chances d’identifier des cas.

Une dizaine de cas du variant britannique détectés en Italie

Six personnes ont été déclarées positives au variant britannique du coronavirus à leur arrivée en Italie fin décembre en provenance de Londres, portant à une dizaine le nombre de cas recensés dans le pays, ont indiqué samedi les autorités de santé.

Ces six cas concernent des passagers testés à l’aéroport Capodichino de Naples juste avant la suspension cette semaine des vols en provenance du Royaume-Uni, a annoncé le président de la région Campanie, Vincenzo de Luca.

AFP

Trois autres cas ont été détectés dans la région de Venise à la veille de Noël, deux dans les Pouilles et deux, dont les échantillons ont été envoyés à Rome pour confirmation, dans les Abruzzes.

Le nouveau variant pourrait être jusqu’à 70 % plus contagieux que les autres souches en circulation, selon une étude de la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) qui recoupe les estimations d’autres chercheurs, membres du groupe qui conseille le gouvernement britannique.