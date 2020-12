LACASSE, Jeannette Trudel



Entourée de l'amour des siens, au Centre d'hébergement d'Assise, le 20 décembre 2020, à l'âge de 96 ans et 1 mois, est décédée dame Jeannette Trudel, épouse de feu Lionel Lacasse. Elle était la fille de feu Clovis Trudel et de feu Anna Lessard. Elle demeurait à Château-Richer.L'inhumation se fera au cimetière paroissial au printemps 2021. Elle laisse dans le deuil ses enfants et gendres : feu André, Luc, feu Rita (feu Lazare Gravel), feu Denis, feu Lucille, Simone (Adrien Verreault), feu Jean-Louis, Monique (Daniel Huot), Pauline (Denis Gravel) et Nicole (Daniel Gilbert) ; ses petits-enfants : Kandy (Pierre Jeanneau), Karina, Vincent, Sandra, et Mathieu ; ses arrière-petits-enfants : Jimmy Jeanneau et Christina Verreault; ses trois belles-sœurs : Antoinette Lacasse (feu Pierre Picard), Simone Racine (feu Lorenzo Lacasse, feu Albert Rhéaume), Huguette Lavoie (feu Hormidas Lacasse). Elle est allée rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : feu Marie-Jeanne (feu Adélard Picard), feu Onésime (feu Marie-Ange Cauchon, feu Alice Simard), feu Léopold (feu Marie-Marthe Verreault), feu Lauréanne (feu Lauréat Verreault), feu Rolland (feu Carmen Garon), feu Éva (feu Donat Verreault), feu Adrienne (feu Philippe Racine), feu Hélène (feu Aimé Goulet), feu Victor-Adrien, feu Thérèse (feu Jean-Paul Pépin). Également ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lacasse : feu Maria (feu Louis Racine), feu Georgette (feu Henri Cauchon), feu Arthur, feu Joseph, feu Hélène (feu Adélard Picard, feu Charles Côté), feu Henri, feu Armand ( feu Cécile Picard), feu Jean-Louis, feu Rita, feu Marie-Anne (feu Armand Cauchon, feu Lucien Davidson), feu Philippe (feu Antoinette Verreault). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier la Dre Julie Robitaille et tout le personnel du CHDA pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique Notre-Dame de la Nouvelle-France (paroisse Château-Richer).La direction des Funérailles a été confiée à la