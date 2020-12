GOSSELIN, Sœur Alice



À la Maison généralice des Soeurs de la Charité de Québec, le mardi 22 décembre 2020, à l'âge de 99 ans, est décédée sœur Alice Gosselin (en religion : Sœur Sainte-Ghislaine), Sœur de la Charité de Québec, après 78 ans de vie religieuse. Elle était la fille de feu monsieur Wilbrod Gosselin et de feu madame Marie-Anne Savard, de Saint-Alban, QC.Sœur Alice Gosselin laisse dans le deuil, outre les membres de sa famille religieuse, sa sœur : Anne-Marie (feu Moïse Fortin), Saint-Aubert, QC; ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines. Prière de ne pas envoyer de fleurs. La direction des funérailles a été confiée à la maison