LAROCHELLE, Maurice



Au centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 17 décembre 2020, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Maurice Larochelle. Il était le fils de feu Mme Lydia Nadeau et de feu M. Fortunat Larochelle. Autrefois de Saint-Bernard. La famille vous accueillera aule mardi 29 décembre 2020 de 9h à 11h.Il laisse dans le deuil ses enfants : Annie et Lina (Éric Englehart); son petit-fils François Larochelle; ses frères et sœurs : feu Edmond (feu Marie-Claire Giroux), feu Valier, Catherine (feu Jacques Labrecque), feu Agathe, feu Éloi (Louise Caux), feu Françoise (feu Robert Cocciardi), Jean-Paul (Michelle Gagnon), feu Jean-Luc, Denise (Jean-Noël Maguire) et Céline (Richard Cooke). Il laisse également dans le deuil la mère de ses enfants Mme Reina Chabot ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie particulièrement toute l'équipe du CHSLD centre d'accueil Saint-Joseph, pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement. Des dons à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC : https://www.coeuretavc.ca/