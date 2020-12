Cancer du cerveau: l'ex-lanceur des Expos Derek Aucoin est décédé

Au terme d'un difficile et courageux combat, l’ancien lanceur des Expos de Montréal Derek Aucoin est mort samedi soir des suites d’un cancer du cerveau à l’âge de 50 ans.

Atteint d’un glioblastome multiforme, celui qui travaillait comme analyste des matchs du baseball majeur à la chaîne TVA Sports avait révélé en août 2019 être aux prises avec la maladie, la même qui a emporté l’ex-vedette des Expos Gary Carter en 2012. Outre le micro de TVA Sports, Aucoin a aussi pris celui de la station de radio 98,5 où il a animé des tribunes téléphoniques.

L’homme de baseball laisse dans le deuil sa femme Isabelle et son fils Dawson.

«Nous vous remercions de bien vouloir respecter notre intimité durant ces moments difficiles, mais soyez assuré que nous vous communiquerons les détails afin de célébrer la vie de ce grand homme», a écrit la famille d’Aucoin dans un communiqué publié dimanche matin.

L’artilleur, qui portait le numéro 66, est l’un des très rares Québécois ayant eu le privilège d’évoluer avec les Expos. C’est en 1996 qu’il a disputé les deux rencontres de sa carrière dans l’uniforme montréalais, le seul qu’il a enfilé au sein du baseball majeur.

Il avait ainsi grimpé sur le monticule du Candlestick Park de San Francisco le 21 mai de cette année-là. Quatre jours plus tard, il avait lancé deux manches sans accorder de point aux Dodgers de Los Angeles devant plus de 27 000 spectateurs au Stade olympique.

Après sa carrière l’ayant aussi mené dans le réseau de filiales des Mets de New York, Aucoin a notamment agi à titre de conférencier et a organisé des camps sportifs au Québec et aux États-Unis. En sol américain, il a eu les Yankees de New York et l’Association des anciens joueurs du baseball majeur comme clients.

Un héritage pour son fils

Malgré le cancer qui le frappait, l’homme de 6 pi et 8 po tâchait de représenter un exemple de détermination dans l’adversité. Le livre Derek Aucoin, la tête haute, rédigé par le journaliste de l’Agence QMI Benoît Rioux et lancé le 25 mars dernier, fait d’ailleurs état de son parcours qui l’a fait passer par les circuits mineurs, le monde des communications et celui des affaires.

«C’est un titre parfait. Même si j’ai joué seulement deux matchs dans les ligues majeures, j’en sors la tête haute. Toutes les décisions que j’ai prises dans ma vie, j’en sors la tête haute. C’est une histoire de baseball, mais aussi de gratitude», avait-il notamment déclaré en entrevue à l’émission JiC de TVA Sports en mai dernier.

Journée inoubliable

Dans le cadre d’une de ses dernières apparitions publiques, Aucoin a pu vivre un moment unique en compagnie de son fils Dawson, le 15 août. Au terrain portant le nom de son père au parc Charbonneau de Boisbriand, il a vu son garçon disputer un match et frappé un circuit. Il avait aussi effectué le lancer protocolaire que Dawson a capté.

«Le baseball ne cesse de me faire des cadeaux, avait-il souligné à l’Agence QMI ce jour-là. Juste prendre une balle et la lancer avec son garçon ou même avec son père, c’est comme si on arrêtait le temps. C’est une expérience unique. Deux personnes vivent alors quelque chose d’unique.»

Moins de deux semaines avant son départ, le gouvernement du Québec soulignait l’implication sociale et les grandes valeurs humaines d’Aucoin en lui remettant la Médaille de l’Assemblée nationale du Québec.

«Au nom de TVA Sports, nous désirons offrir nos plus sincères condoléances à la famille de notre confrère Derek Aucoin, à son épouse Isabelle et à son fils Dawson, a indiqué le réseau québécois.

Derek était un géant, non seulement au monticule, mais également par son positivisme et son attitude exceptionnelle tout au long de sa vie. Généreux et passionné, il n'hésitait jamais à donner de son temps en s'impliquant pour son sport préféré et en aidant son prochain. Notre tristesse est immense. Nous perdons un collaborateur, mais surtout un ami précieux de la grande famille de TVA Sports.»