Concernant l’opération pour les cataractes

Je me suis reconnu dans la description faite par une dame quand elle décrivait la peur panique de son mari de se résigner à passer sous le bistouri pour régler son problème de cataractes.

J’étais paralysé moi aussi devant cette éventualité proposée, et même exigée à la fin par mon médecin qui menaçait de me faire perdre mon permis de conduire. J’ai dû procéder, et je voudrais lui dire à quel point je suis satisfait du résultat, et à quel point je n’ai pas souffert, si ce n’est une vision embrouillée au début. Je regrette même de ne pas l’avoir fait plus vite.

-Anonyme

Vous êtes nombreux à m’avoir écrit pour encourager le mari de cette dame à cesser d’avoir peur de se donner enfin une meilleure qualité de vie. Espérons que votre commentaire touche sa cible.