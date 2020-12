COVID-19: le Canada passe la barre des 550 000 cas au cours des Fêtes

Après une légère trêve dans la publication de ses résultats, le Québec a recensé pas moins de 6783 nouveaux cas positifs à la COVID-19 et de 110 décès en trois jours, entre le 24 et le 26 décembre. Au total, 50 personnes ont perdu la vie les 24 et 25 décembre.

Pour la seule journée de samedi, le nombre de cas confirmés s’élève à 2291. Avec cette marque, le Québec a frôlé le record de 2349 cas quotidiens établi le 23 décembre. Le nombre de personnes hospitalisées a atteint 1085 sur tout le territoire, alors que 149 personnes se trouvaient en soins intensifs.

Le Québec compte désormais 192 655 personnes infectées depuis mars.

La vaccination a toutefois repris son cours samedi après un bref ralentissement pour les journées des 24 et 25 décembre. 3126 personnes ont reçu le vaccin de Pfizer/BioNTech.

L’Ontario a pour sa part connu une augmentation de 2005 cas d’infection ainsi que 18 décès supplémentaires pour la journée du 26.

Rappelons que la province a été la première à détecter des cas de la nouvelle souche de COVID-19, issue du Royaume-Uni, samedi, quand un couple qui n’avait aucun historique de voyage récent a été déclaré positif. La province atteint ainsi les 171 416 cas positifs depuis le début de la pandémie.

Selon plusieurs virologues, ce n’est qu’une question de temps avant que cette nouvelle mutation du virus ne fasse son entrée en sol québécois.

Au Nouveau-Brunswick, le nombre de cas a crû de 2. La province des Maritimes compte maintenant 592 cas depuis le début de la pandémie.

Ces nouveaux résultats font passer le bilan d’infections au pays à 550 406. Les nouveaux cas cumulés dans la journée de samedi sont au nombre de 4298.

La situation au Canada