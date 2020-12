Derek Stepan jouera au Canada cette saison

Les Sénateurs d’Ottawa ont annoncé samedi soir avoir fait l’acquisition du fiable joueur de centre Derek Stepan en provenance des Coyotes de l’Arizona.

En retour, l’équipe de la capitale canadienne cède un choix de deuxième ronde au repêchage de 2021. Cette sélection avait été acquise lors de la transaction envoyant Ryan Dzingel aux Blue Jackets de Columbus, en février 2019.

La saison dernière, Stepan a récolté 28 points en 70 parties. Il a aussi ajouté cinq points en neuf matchs des séries éliminatoires. L’Américain en était à sa troisième saison en Arizona, lui qui a fait ses débuts dans la Ligue nationale de hockey en 2010, avec les Rangers de New York.

Le vétéran de 30 ans a montré pendant plusieurs campagnes qu’il était un attaquant capable d’atteindre le plateau des 50 points en plus d’offrir un bon rendement en défense.

«L’acquisition de Derek nous apporte de la stabilité au centre à l’approche de la saison, a indiqué via communiqué le directeur général Pierre Dorion. Il joue sur 200 pieds et a prouvé qu’il était une ressource sur les équipes spéciales lors de sa carrière. Son ajout à notre alignement représente aussi une présence de leader de plus dans notre groupe.»

Stepan a été repêché par les Rangers en deuxième ronde (51e au total) en 2008. Il compte 739 matchs d’expérience dans la Ligue nationale de hockey et a cumulé 479 points.