La fin des certitudes

Il y avait cette blague que j’aimais faire dans le temps des Fêtes. « Y a deux certitudes, dans la vie. La mort, pis le monde qui se garroche chez Best Buy le 26 décembre ! »

On dirait que SRAS-CoV-2 a encore plus d’humour que moi...

Un monde fragile

Cette année, on s’est aperçu que beaucoup de choses qu’on tenait pour acquises sont fragiles.

En même temps, on a vu que bien des affaires qu’on trouve futiles ou qu’on néglige sont en fait très importantes.

Le magasinage, l’abonnement au gym, les poignées de main, la visite chez grand-maman, qu’on repousse : c’est l’attachement à des choses qui ne sont pas essentielles à la survie qui distingue l’humain de l’animal.

Ça tient à peu de choses et on ne s’en rendait pas compte.

Chaque année, des pays sont bousculés par une guerre et la vie de leurs habitants est complètement perturbée.

Il suffirait qu’un volcan au nom imprononçable entre en éruption pour plusieurs années, comme c’est arrivé souvent dans l’histoire géologique de notre planète, pour que l’économie et le climat de tout un continent soient détruits.

Parlons-en, du climat.

Quelques degrés d’augmentation et des territoires deviennent inhabitables, des cultures sont décimées, des masses de réfugiés débarquent ici.

En voulez-vous, des perturbations ?

La prochaine crise

Les générations nées après 1945 avaient connu un monde plus stable que jamais, avec une croissance économique presque continue.

Un âge d’or, ce n’est jamais éternel, toutefois.

La guerre froide nous avait donné la peur du nucléaire et le 11 septembre avait compliqué nos voyages, mais sans rien changer dans nos maisons.

Depuis cinquante ans, l’événement qui a le plus modifié nos vies en pratique, ce sont les chocs pétroliers des années 70, mais on les a oubliés aussi.

Maintenant, on a un nouvel appel de réveil pour nous avertir que notre monde est petit et que nos sociétés sont fragiles. Suffit d’un virus malcommode et tout bascule.

Ce serait bien qu’on ne soit pas trop pressé de revenir à notre vie d’avant pour se le rappeler. Il faut mieux se préparer pour la prochaine crise.