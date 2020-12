La solitude, un mal qui ronge de l’intérieur!

Je n’ai jamais été portée à accumuler les ami(es) comme certain(es). Née dans une famille qui ne fréquentait pas ses voisins parce que notre mère consommait, j’ai toujours préféré me tenir à l’écart des autres.

J’ai eu une vie de couple d’une bonne vingtaine d’années, mais à la séparation, je n’ai gardé aucun contact avec mon ex, sa famille ou nos amis. Mes deux frères ont construit leur famille respective en silo, et nos liens se sont rétrécis au fil des ans. Aujourd’hui on se parle une fois par année pour se souhaiter « Joyeux Noël », et c’est à peu près tout.

J’ai eu une belle vie professionnelle, mais je n’ai noué aucune amitié. Depuis ma retraite, je ne revois donc personne de ce temps-là. Je parle à ma voisine de palier quand je la croise, mais notre socialisation s’arrête là.

Rendue à 73 ans, je commence à trouver le temps long. D’autant plus long que la COVID m’a privée de sorties pour faire mes courses pendant plusieurs mois. Elle m’a aussi privée de spectacles et de visites dans les musées, mes principales occupations, à part la lecture et la télé.

Vous ne pouvez pas savoir, Louise, combien je me sens isolée. Moi qui ai de tout temps préféré la solitude, on dirait que depuis qu’elle m’est imposée par la vie, je la supporte de moins en moins. Certains jours, assise devant mon téléviseur, je peux me mettre à pleurer juste en regardant les nouvelles. Je ne comprends pas ce qui m’arrive.

Le poids que j’ai sur les épaules en me levant le matin est énorme. Je n’ai plus envie de faire ma toilette, et je traîne avec mon café parfois jusqu’à midi avant de me résigner à me vêtir pour aller faire quelques courses afin de voir un peu de monde. Vous me direz qu’il est un peu tard pour y penser, mais j’ai peur de mourir seule sans que personne ne s’en rende compte, et ça m’angoisse au point de m’empêcher de dormir. Comment m’y prendre pour changer ça ?

-Anonyme

Selon de nombreux chercheurs, « la solitude soulève des enjeux importants, d’autant plus importants que la nécessité des relations sociales dans le bien-être personnel a été démontrée depuis longtemps. Des recherches prouvent d’ailleurs que la solitude serait aussi dommageable pour la santé physique que le tabagisme ».

Vous devriez dans un premier temps tenter des approches auprès de vos frères et de leurs familles. Qui vous dit qu’ils n’en ont pas envie eux aussi ? Vous avez une voisine de palier, alors profitez donc du temps des Fêtes pour lui signifier votre envie d’échanger à l’occasion. Il existe une ligne téléphonique qui s’appelle Tel-Aide qui reçoit les appels de gens comme vous de 9 h à 24 h tous les jours : 1-877-700-2433. Si vous avez le courage de faire ces efforts suggérés, je suis convaincue que vous trouverez par vous-même d’autres avenues pour sortir de cet état d’isolement toxique.