Le Canadien Braden Schneider suspendu un match

La Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) a imposé une suspension d’une partie au défenseur d’Équipe Canada junior (ÉCJ) Braden Schneider pour une mise en échec à la tête lors du match face à l’Allemagne de samedi.

• À lire aussi: Championnat du monde de hockey junior: un pointage de baseball pour les États-Unis

• À lire aussi: Derek Stepan jouera au Canada cette saison

L’espoir des Rangers de New York ratera ainsi le duel de dimanche soir de l’unifolié face à la Slovaquie.

L’incident a eu lieu à 8 min 40 s de la première période de l’écrasante victoire de 16 à 2 du Canada sur les Allemands. Schneider a plaqué l’attaquant Jan-Luca Schumacher au niveau de la tête, alors que celui-ci se trouvait dans une position vulnérable dans sa propre zone défensive.

L’IIHF a indiqué que Schumacher, qui tentait de dégager une rondelle de sa zone, n’était plus en possession de l’objet au moment du contact. De plus, Schneider n’a fait aucun effort pour ralentir, en plus de lever l’épaule.

Schneider, qui avait été immédiatement expulsé de la rencontre, pourra revenir au jeu pour le match du Canada contre la Suisse mardi.