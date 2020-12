Les Sénateurs et Stuetzle trouvent un terrain d’entente

Le choix de premier tour (3e au total) des Sénateurs d’Ottawa lors du dernier repêchage, Tim Stuetzle, s’est entendu sur les modalités d’un contrat d’entrée de trois saisons avec l’organisation ottavienne, dimanche.

L’Allemand de 18 ans, qui représente son pays au Championnat mondial de hockey junior, a récolté 34 points en 41 matchs dans la première ligue de hockey allemande la saison dernière, avec les Eagles de Mannheim.

«Tim [Stuetzle] compte sur un excellent mélange de vitesse et d’aptitudes que nos partisans pourront apprécier durant plusieurs années, a indiqué le directeur général des Sénateurs, Pierre Dorion, dans un communiqué. C’est un attaquant dynamique et on s’attend à ce qu’il devienne un joueur important au sein d’une équipe de haut calibre.»

Celui qui agit à titre de capitaine pour les Allemands à Edmonton se rendra à Ottawa après le tournoi des siens pour participer au camp d’entraînement des Sénateurs.