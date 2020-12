Place au réconfort

Une vingtaine d’artistes de tous horizons et quatre animateurs seront réunis simultanément à TVA, Radio-Canada, Télé-Québec et Noovo lundi soir, tous avec un noble objectif : « insuffler des sourires, du bonheur, de la joie et de la réjouissance dans un maximum de foyers », confie l’un des maîtres de cérémonie, Pierre-Yves Lord.

Ce dernier partagera son rôle avec Véronique Cloutier, Jean-Philippe Dion et Marie-Lyne Joncas. Tout le monde ensemble sera capté à la Place des Arts et sera également diffusé sur le web, gratuitement, par le biais de la plateforme Yoop, en direct dès 19 h 30.

Les répétitions, dans le plus grand respect des règles sanitaires, ont eu lieu dans les derniers jours.

« J’avais vraiment l’impression d’être à ma place, dit Pierre-Yves Lord à l’autre bout du fil. Il y a des gens qui aiment assister à la fête, d’autres qui aiment l’organiser. Moi, je suis de ceux qui aiment être dans la fête. Je ne refuse jamais une bonne invitation à célébrer. Je me suis senti privilégié et choyé de pouvoir contribuer à ce que ça se produise. J’ai senti dans le regard de tous mes collègues animateurs qu’ils se sentent en mission. C’est ça, l’état d’esprit qui régnait en répétition. »

L’animateur promet un rendez-vous festif pour briser l’isolement. « Ce sont des mots qu’on utilise à outrance, mais on est vraiment dans un show télé musical et rassembleur, ajoute-t-il. On ne s’est pas cassé la tête à essayer d’intellectualiser et de réinventer la façon de faire la télé. On s’est juste concentrés sur la façon dont on peut insuffler du bonheur dans un 28 décembre où on sait que la plupart des gens sont pognés à la maison, et que d’autres seront seuls ».

Des cotes d’écoute monstres

Ce n’est pas la première fois depuis le début de la pandémie que plusieurs réseaux télé s’unissent pour diffuser simultanément la même production télévisuelle. Chaque fois, les événements ont attiré des cotes d’écoute monstres.

Le spectacle Une chance qu’on s’a, en mai, a rallié deux millions de personnes, tandis que le Grand spectacle de la Fête nationale a été vu par 1,9 million de téléspectateurs.

Pierre-Yves Lord voit dans cet engouement que la télé traditionnelle joue encore un rôle crucial.

« On a encore besoin de sentir qu’on appartient à une communauté, explique-t-il. Il n’y a aucune plateforme numérique qui, jusqu’à maintenant, va être capable de créer des rassemblements où on va se sentir comme une grande et unique famille. Il y a quelque chose de communautaire là-dedans, de sentir qu’on est tous au même moment à voir et à vivre la même chose. »

« On est privés en ce moment d’une grande partie du cœur de notre existence. Je ne dis pas que cette émission-là va remplacer les fêtes en famille perdues, mais je pense qu’on peut mettre un petit baume », conclut-il.

LES INVITÉS

Vincent Vallières

Émile Bilodeau

Mes Aïeux

Les Trois Accords

Ludovick Bourgeois

Mélissa Bédard

Guylaine Tanguay

Florent Vollant

Samian

Phil Roy

Mathieu Dufour

2Frères

Martine St-Clair

Ariane Moffatt

Damien Robitaille

Boom Desjardins

Les Denis Drolet

Debbie Lynch-White

Benoît McGinnis

♦ Tout le monde ensemble sera diffusé sur les quatre grandes chaînes à 19 h 30 et sur la plateforme Yoop. L’émission pourra être vue en direct seulement et ne sera accessible sur aucune autre plateforme les jours suivants.

