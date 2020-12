Un cas du nouveau variant britannique détecté à Ottawa

Un troisième cas du nouveau variant britannique de la COVID-19 a été détecté en Ontario, cette fois du côté d’Ottawa chez une personne de retour d’un voyage individuel au Royaume-Uni.

La province a confirmé que l’individu en question a été placé en isolement et qu’une enquête épidémiologique est en cours par la santé publique d’Ottawa.

L’Ontario avait confirmé la veille ses deux premiers cas d’infections à la nouvelle souche du coronavirus sur son territoire chez un couple de la région de Durham, en banlieue de Toronto.

Les autorités de santé publique croyaient au départ à une contamination communautaire, mais une enquête plus poussée a permis d’apprendre que le couple a été en contact avec un voyageur récemment de retour du Royaume-Uni. Ce contact a été avisé et placé en isolement.

Selon plusieurs virologues, ce n’est qu’une question de temps avant que cette nouvelle mutation du virus ne fasse son entrée en sol québécois, si ce n'est pas déjà le cas.

«Cela renforce la nécessité pour les Ontariens de demeurer à la maison le plus possible et de continuer à suivre les conseils de la santé publique, incluant les mesures de confinement pour l’ensemble de la province. Il est aussi important de rappeler que les voyageurs internationaux doivent respecter une quarantaine de 14 jours», a indiqué par communiqué la Dre Barbara Yaffe de la santé publique ontarienne.

L’Ontario a connu une augmentation de 2005 cas d’infection ainsi que 18 décès supplémentaires pour la journée du 26.

Un cas en Colombie-Britannique

Un premier cas a aussi été identifié en Colombie-Britannique chez une personne qui est rentrée au pays depuis le Royaume-Uni le 15 décembre dernier. Cette dernière a développé des symptômes de la COVID-19 alors qu'elle se trouvait en quarantaine et a été immédiatement dépistée.

Les autorités sanitaires s'attendent à ce que d'autres cas du nouveau variant puissent s'ajouter au fur et à mesure que les analyses des tests des voyageurs en provenance du Royaume-Uni.