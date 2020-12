CANTIN, Colette Pageau



À Québec, le 11 décembre 2020, est décédée madame Colette Pageau, épouse de monsieur Gaëtan Cantin, fille de feu madame Antoinette Pageau et de feu monsieur Antonio Pageau.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants Christine (David Allen), Marjolaine (René Vallerand) et Viviane (Pierre Dupont); ses petits-enfants: Christophe, Justine, Albert et Charlotte; ses frères et soeurs Denise (Bruno Savard), Hélène (feu François Aujolat), Marcel (Laurette Sioui), Ghislaine (Pierre Chouinard) et Ginette (Jean Lamontagne); ses beaux-frères et belles-sœurs Gilles (Angèle Saint-Germain) et Guy (Suzanne Bergeron). Elle était la sœur de feu Jean-Pierre (feu Josette Chalifour) et la belle-sœur de feu Marc (Feliciana Faraco), feu Fernand (Jacqueline Bédard) et feu Rémi. Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s.Un remerciement sincère au personnel soignant du Centre d'hébergement Saint-Augustin de Beauport. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Papillon, téléphone : 514-937-6171 (poste 210), site Web : www.fondationpapillon.ca