FISET, Gisèle Labrecque



Au Centre d'hébergement Vigi Saint-Augustin, le 22 décembre 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Gisèle Labrecque, épouse de feu monsieur Wilfrid Fiset. Elle était la fille de feu dame Clarida Labrecque et feu monsieur Lucien Labrecque. Elle demeurait à Québec arrondissement Sainte-Foy.de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Francine (Benoît Fiset), Céline, Jean-Denis (Diane Charland) et Hélène (Alain Picher); ses petits-enfants : Marie-Claude Fiset (Dany Gauthier), Jérôme Fiset (Nadine Poulin), Éric Picard, Audrey Picard (Charles Auger), Jennifer Picard (Paolo Laoué) et Charles-Étienne (Isa Blanchet); ses arrière-petits-enfants : Antoine, Léanne, Laurence et Anabelle Gauthier, Élizabeth et Simon Fiset, Louis, Simon et Raphäelle Auger ainsi que Abygaël Picard-Laloué. Elle était la sœur de : feu Jeanne-D'Arc (feu Wellie Laplante), feu Ovide (feu Lauriette Therrien), feu Arsène (feu Gertrude Couture), feu Roger (Jeannette Lefebvre), feu Jean-Marie (feu Thérèses Ferland), feu Simon (Lucielle Fortin), Françoise (feu Yvon Brouard), feu Laurette (feu André Berthiaume), feu Laurier (feu Noëlla Ferland), feu Jacques (Catherine Larochelle), Oscar (Lise Boisclair) et Agathe (feu Félix Caux) ainsi que sa nièce Huguette Laplante (Roland Morin). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces des familles Labrecque et Fiset et autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel soignant du Centre d'hébergement Vigi Saint-Augustin pour leur dévouement, les bons soins prodigués, le professionnalisme et l'attention aux besoins particuliers de notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, tél. : (418) 683-8666, par internet : www.cancer.ca