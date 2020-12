[BALADO] «Devine qui vient souper»: retour sur une année marquée par des hauts... et des bas

C'est unanime, le mot qui décrit le mieux l'année 2020 en est un qu'on ne prononce pas à la table. Mais comment s'y prendre pour faire une revue de cette année qu'on aurait envie d'oublier? Les animateurs Sophie Durocher et Richard Martineau ont donc décidé d'inviter l'ex-politicien et animateur du matin à QUB Pierre Nantel ainsi que la journaliste et analyste politique Emmanuelle Latraverse à venir partager leurs «héros» et leurs «zéros» de cette année marquante.

Horacio Arruda est-il encore à sa place? Le premier ministre François Legault a-t-il été à la hauteur? Vivons-nous dans l'empire du politiquement correct? Les syndicats ont-ils aidé ou nui? La décision de l'Association des libraires du Québec, de retirer les suggestions de lecture du premier ministre Legault, était-elle justifiée? Tous les sujets chauds de 2020 sont passés à la loupe.

Richard Martineau et Sophie Durocher se laissent même surprendre par le nationalisme avoué de Pierre Nantel.