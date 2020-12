Brexit: feu vert des 27 pour l'application de l'accord au 1er janvier

Bruxelles | Les représentants des États membres de l'UE ont donné lundi leur feu vert à l'application provisoire, à partir du 1er janvier, de l'accord post-Brexit conclu la semaine dernière entre Bruxelles et Londres, dans l'attente de l'approbation des eurodéputés attendue début 2021.

«Les ambassadeurs (des Vingt-Sept) ont unanimement approuvé l'application provisionnelle au 1er janvier 2021 de l'accord de commerce et de coopération entre l'UE et le Royaume-Uni», et l'adoption formelle par les gouvernements est attendue d'ici mardi à 15 h (14 h GMT), a tweeté un porte-parole de la présidence allemande de l'UE. Le vote du Parlement britannique sur l'accord aura quant à lui lieu mercredi.