COVID-19: toujours «critique» dans les hôpitaux

La situation du système de santé québécois demeure « critique », a insisté lundi le ministre Christian Dubé, alors que 39 personnes de plus sont hospitalisées pour la COVID-19 et que 37 malades sont morts.

« On compte sur la collaboration des Québécois pour respecter les consignes pendant les Fêtes afin d’éviter que la situation dans nos hôpitaux se détériore », a réagi sur Twitter le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

La Santé publique du Québec déplorait lundi 2265 nouveaux cas de COVID-19, malgré une baisse marquée du nombre de tests de dépistage.

Un patient de plus que la veille reposait également aux soins intensifs, portant le nombre à 150.

La région de Montréal est la plus touchée avec 946 nouveaux cas et huit décès supplémentaires.

La situation préoccupe le médecin intensiviste à l’Hôpital général juif de Montréal, Michel de Marchie, qui estime que les cas continueront d’augmenter dans les prochaines semaines.

« Quand je vois les gens protester dans les rues qu’ils en ont assez de porter le masque, ce n’est pas acceptable. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes ! Venez donc voir dans les hôpitaux. Les gens sont aussi tannés et fatigués », a-t-il lancé.

Espoir et Désespoir

À l’Hôpital général juif, les 28 lits des soins intensifs sont tous occupés.

« Je suis partagé entre l’espoir et le désespoir, a confié le spécialiste. Je pense que la population québécoise est sensible, mais si on avait suivi les mesures d’hygiène préconisées, on n’en serait pas là. »

► Le nouveau bilan porte le total de personnes infectées à 194 930 et le nombre de décès à 8060 depuis le début de la pandémie au Québec.