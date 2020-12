LAFOND, Conrad



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 16 décembre 2020, à l'âge de 72 ans et 5 mois, est décédé monsieur Conrad Lafond, fils de feu madame Lucienne Gagné Lafond et de feu monsieur Adrien Lafond. Il demeurait à Québec.Ses cendres seront déposées au Mausolée du cimetière Saint-Charles. Il laisse dans le deuil sa fille Véronique; ses frères et sœurs : Marie (Jean-Pierre), Norbert (Lise) et Anne; son oncle Willy; ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la Sclérose en Plaques - Division Québec; Courriel :info.regiondequebec@scleroseenplaques.ca .