GILBERT, Michel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 décembre, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Michel Gilbert, époux de Reinette Labbé. Il était le fils de feu Réal Gilbert et de feu Gisèle Cloutier. II demeurait à Tring-Jonction.La direction a été confiée à laOutre son épouse, il laisse dans le deuil ses frères et sœurs Carol (Doris Poulin), Paulette (Serge Gagné), Jean et Johanne (André Plante). Il était le beau-frère de Jean-Marc (Gisèle Toulouse), feu Jean-Denis, feu Rémi (feu Lise Lagrange) et Donald (Ginette Gosselin). La famille désire remercier les médecins et tout le personnel des hôpitaux de Thetford Mines et de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc, G1S 3G3) :https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC (1434, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 500, Montréal, H3G 1R4) : https://www.coeuretavc.ca/