Derek Stepan veut un rôle offensif avec les Sénateurs d'Ottawa

Bien qu’il n’était pas malheureux en Arizona avec les Coyotes, Derek Stepan est à l’aise avec le fait de se retrouver avec les Sénateurs d’Ottawa, chez qui il convoitera un rôle plus offensif.

Le joueur de centre de 30 ans a toujours été perçu comme un hockeyeur fiable dans les deux sens de la patinoire. À ses meilleures années avec les Rangers de New York, Stepan franchissait régulièrement le plateau des 50 points, en plus de montrer des différentiels supérieurs à +25.

Après une courte discussion avec l’entraîneur-chef D.J. Smith, le vétéran a obtenu la confirmation qu’il recevrait plus de tâches offensives qu’en Arizona, a-t-il confié aux représentants des médias lors d’un appel sur Zoom, lundi après-midi.

«Il sait qu’il a beaucoup de jeunes talents sous la main et qu’il essayera de me trouver une place où je pourrai les aider, a mentionné Stepan à propos de son nouvel instructeur. Je veux leur apprendre des choses, je sens que je suis à ce point-ci de mon parcours professionnel, et je veux retourner à la production que j’ai maintenue pour la majorité de ma carrière.»

Il n’a toutefois pas parlé de ses futurs compagnons de trio, ne voulant pas gâcher la «surprise» de Smith.

Un heureux événement

Si ce déménagement au Canada est quelque peu une surprise pour le joueur, il sait cependant très bien à quoi s’en tenir au début du mois de janvier.

En effet, l’épouse de Stepan attend le troisième enfant du couple. L’ancien des Coyotes et des Rangers ne sait pas encore quand il pourra se rapporter aux Sénateurs, mais il pourrait bien rater une partie du camp d’entraînement. Il devra également passer par la quarantaine réglementaire d’une semaine.

«En ce moment, nous sommes en mode attente et nous verrons quand le bébé arrivera. Et lorsque bébé arrivera, je ferai de mon mieux pour arriver là-bas le plus rapidement possible», a-t-il assuré.

Depuis son arrivée dans la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2010, Stepan a toujours porté le numéro 21. Ce dossard est toutefois en possession de Logan Brown à Ottawa. Malgré tout, l’Américain a indiqué qu’il ne demanderait pas à son jeune collègue de changer de numéro, et qu’il porterait plutôt le 15, comme lorsqu’il était enfant.

«De joindre une nouvelle équipe, un nouvel entraîneur et un nouveau numéro, toutes ces choses créeront une étincelle, a ajouté Stepan. Je suis excité. Je suis dans une drôle de situation en ce moment, mais ça ne peut écarter le fait que je suis super excité de revenir au hockey que j’ai envie de jouer.»