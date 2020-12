Il faut apprendre aux jeunes à aimer

Le temps des Fêtes sera bien différent cette année. Les grands rassemblements se feront à distance et les câlins continuent d’être virtuels. Je me questionne ici sur la place de l’amour. Comment rencontrer une nouvelle personne dans la situation actuelle? C’est loin d’être facile. Alors, j’ai envie de faire un petit voyage dans le temps virtuel.

Avec la nouvelle réforme scolaire, nous apprenons des milliers de savoirs différents dans plusieurs matières. Si je remonte de 50 à 100 ans environ, nous apprenions les savoirs essentiels de la vie, soit coudre, cuisiner et faire un budget. Pourquoi ces cours ont-ils été jugés inutile et retirés du programme? En sachant que plus de la moitié de la population est endettée et que notre surconsommation ne cesse d’augmenter en dégradant de plus en plus l’espérance de vie de notre planète, pourquoi ne pas remettre ces cours qui sont essentiels? Vous allez me dire: Julie-Anne, où vas-tu avec ta révolution scolaire si tu voulais nous parler d’amour? J’y viens, soyez sans crainte!

Éducation à la sexualité

L’an dernier, on nous a ajouté des cours associés à la sexualité au programme d’éducation. C’est un bon début pour éduquer les jeunes filles et les jeunes hommes sur leur développement physique ainsi que sur leurs changements hormonaux. Les enseignants n’ont pas été formés pour cela, mais ça, c’est une autre histoire. Où je veux en venir, c’est qu’avec la sexualité vient également l’amour. Nous devrions aborder comment établir une première relation avec quelqu’un, qu’est-ce qui est normal ou pas, qu’est-ce qui devrait m’inquiéter ou me rassurer, etc. Tous les jeunes se posent au moins une fois la question! Nous avons besoin d’être rassurés.

Je propose donc de réformer l’éducation et qu’on aborde enfin les sujets primordiaux de la vie! C’est vrai, qui utilise Pythagore dans son quotidien ? Ou encore les dallages, les fractions, l’apprentissage de la 2e guerre qu’on voit encore et encore tout le long de notre secondaire! Pourquoi ne pas enseigner ce qu'est la vie? Je vous explique ma vision exacte des choses.

Les cours de la vie

Pour commencer, il devrait y avoir des activités sur l’estime de soi. Nous allons être d’accord que notre période de 11 à 18 ans n’est souvent pas notre plus avantageuse! Notre poids, notre grosseur, notre acné nous font rager et nous détestons ceux qui ont le grand privilège d’avoir une peau de pêche parfaite!

Pour ceux qui ont eu une adolescence rocambolesque avec des partys, des gangs d’amis qui t’apprécient et une petite amie ou un petit ami trop sexy, vous avez été probablement les plus populaires de votre école et ça, depuis votre primaire. Vous êtes un sociable qui attire les autres! Alors vous, chère personnalité, devriez guider ceux qui sont gênés et introvertis. Nous avons besoin de vous pour nous sortir de notre zone de confort et nous épanouir un peu plus. Le but est de simplement défaire toute discrimination à notre égard, peu importe l’aspect.

La confiance en soi

Pour en revenir à l’estime de soi, nous devrions avoir des cours de confiance en soi pour être capables d’interagir avec les autres et de se sentir bien dans notre peau. Par exemple, prendre un petit miroir et se répéter qu’on est beau ou belle. Nous le sommes tous de toute manière! Les standards de beauté sont ancrés en nous et nous devons les défaire. Mettons un frein aux étiquettes et ayons tous la même : UNIQUE. Nous sommes uniques en notre genre tous un chacun. Alors, pourquoi continuer d’entretenir tous ces préjugés envers les autres ? Je sais qu’il est impossible d’aimer tout le monde, mais si tu vois une personne seule à la cafétéria ou qui n’a jamais de partenaire en classe, va vers elle. Essaye de l’encourager à sortir de sa zone de confort. Ce petit coup de pouce pourrait peut-être changer sa vie à jamais...

La cuisine

Maintenant, une fois que nous avons travaillé l’estime de soi, nous pouvons passer à l’art de la séduction. Première étape, la nourriture! À cause du manque de temps flagrant dû à nos horaires chargés, nous prenons de moins en moins le temps de cuisiner. Pourtant, c’est un des besoins essentiels de la vie. Cuisiner maison a de multiples avantages sur ton bien-être. Par exemple, si tu manges plus sainement, tes plats contiennent moins d’agents de conservation et moins de sodium. De plus, cela te permet parfois de partager un beau moment en famille ou en couple. Alors, le deuxième cours essentiel devrait être la cuisine.

Avouez que si votre être cher vous cuisine un plat succulent, vous êtes déjà charmé. En plus, cela peut devenir un sujet de discussion facile et agréable. Les cours de cuisine contribuent à développer la discussion et le travail de coopération qui est, ma foi, un atout redoutable dans plusieurs métiers. De plus, si les élèves cuisinaient régulièrement, ils deviendraient de plus en plus efficaces, autonomes, responsables et attentifs, en plus de devenir de futurs Ricardo!

Travaux manuels

La deuxième étape de la séduction est évidemment l’art et les travaux manuels. Utiliser un marteau peut paraître très simple, mais cela peut rapidement devenir complexe. Être habile de ses mains n’est pas facile pour tout le monde, mais développer sa motricité fine et globale est essentiel à notre survie. Au lieu de jeter ta nouvelle chemise parce qu’il manque un bouton, apprends à le recoudre. Transforme tes vieux vêtements en nouvelle création tendance. Fabrique-toi un meuble 0 déchet à partir d’une vieille armoire défraîchie. Ces petits trucs bricolages seraient non seulement écologiques, mais aussi économiques et durables. Notre planète en aurait grandement besoin. Les enfants seraient moins sur leurs écrans, mais davantage dans le concret et le pratique.

La séduction

Troisièmement, comment courtiser? Nous sommes bombardés de films d’amour et de romans à l’eau de rose chaque année qui nous exposent un amour idyllique. La réalité est tout autre. L’amour, c’est difficile. L’amour est rempli de compromis, d’adaptations, de discussions houleuses, de changements et d’évolution dans le temps. La bonne fée marraine n’est pas là pour régler tous nos problèmes. Ainsi, les cours de séduction seraient faits pour apprendre à mieux s’adapter les uns aux autres.

Avant, les princes charmants courtisaient les princesses et les chevaliers faisaient la cour aux jeunes femmes. Sans retomber dans ce genre de clichés, je crois que la galanterie doit reprendre une place importante dans notre société. Il se peut que vous désiriez rester seul et préfériez avoir des aventures sexuelles sans lendemain. C’est votre droit. Toutefois, il faut apprendre à être honnête envers l’autre personne. Être certain de ne pas la blesser ni l’obliger à faire quoi que ce soit. Et si vous désirez une relation sérieuse, vous devez apprendre quelques règles de base :

1. L’affection : est-ce que la personne aime être câlinée ou, au contraire, elle a cela en horreur?

2. Le romantique : tous les romantiques de ce monde adorent les moments collés au coin du feu, les promenades main dans la main, les mots doux et les nuits collées. Les romantiques rêvent que leur partenaire fasse un geste quotidien romantique comme réchauffer une serviette lors de la sortie de la douche, un bain aux chandelles, un endroit illuminé avec un repas dans un panier... Le genre de choses que nous voyons seulement dans les films en fait! Si votre kick ou votre partenaire aime ce genre de choses, vous devez essayer le plus possible d’intégrer ces gestes dans votre quotidien. Si, au contraire, elle a ça en horreur et que vous aussi, vous êtes peut-être faits pour être ensemble.

3. Se connaître soi-même : si vous savez ce que vous aimez et ce que vous voulez vraiment, il sera plus facile d’affirmer vos positions avec votre douce moitié. D’où la grande importance de développer l’estime de soi.

4. Garder la magie : avec le temps, l’amour peut s’éteindre. Prenez le temps de conserver la magie en faisant quelques folies de temps en temps. Vous vous assurerez de ne jamais tenir l’autre pour acquis et de conserver votre bonheur.

Enfin, l’amour est la base de tout ce qu’on fait. Il devrait être enseigné auprès des jeunes rapidement. L’amour peut prendre plusieurs formes et nous devons découvrir laquelle nous plaît vraiment. Est-ce que je m’aime? Est-ce que j’aime les filles ou les garçons ? J’aime la musique, le sport, les arts, la littérature, la géographie, l’histoire ??? Qu’est-ce qui me plaît vraiment dans la vie ? Peut-être que si nous nous concentrions moins sur les règles de géométrie et davantage sur notre développement personnel, il y aurait moins de décrochage scolaire, moins de dépression, moins de ruptures, moins de pleurs. J’en ai aucune idée. Je ne suis pas une scientifique, mais je suis une écrivaine et une amoureuse de l’amour!

J’ai envie de voir la nouvelle génération s’épanouir et non devenir anxieuse et déprimée. J’ai envie de voir la jeunesse devenir ouverte d’esprit, à l’écoute, généreuse et travaillante. Défaisons les préjugés et révolutionnons l’éducation! Il est plus que temps que la pression scolaire et sociétale devienne de l’histoire ancienne.

Le but de ce voyage dans le temps est de réfléchir aux impacts que cela aurait à long terme. L’éducation a évolué. Au départ, les femmes n’avaient pas le droit de s’éduquer. L’écriture et la lecture étaient réservées aux hommes. Nous avons changé et il est temps de changer à nouveau les choses pour un monde meilleur rempli d’amour.

Sur cette note pacifique et remplie d’espoir, j’espère que mon message sera entendu et que nous essayerons de changer pour nous tourner vers une nouvelle page blanche qui attend que nous mettions les mots sur le papier...

Julie-Anne Laliberté, enseignante au primaire