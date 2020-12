Jean-Sébastien Dea disponible pour les équipes de la LNH

Le nom de l’attaquant québécois Jean-Sébastien Dea a été mis au ballottage par les Sabres de Buffalo, lundi.

Il s’agissait de la première journée où les équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) pouvaient rendre des joueurs disponibles de cette façon.

Le natif de Laval détient une entente à un volet qui lui rapporte 700 000 $. En 2020-2021, il disputera la deuxième campagne de cette entente signée en juillet 2019.

L’an passé, Dea a disputé trois rencontres avec les Sabres, mais n’a obtenu aucun point. Passant la majorité de la saison avec les Americans de Rochester, dans la Ligue américaine, le joueur de centre a amassé 15 buts et 24 aides pour 39 points en 57 parties.

Le hockeyeur de 26 ans est un habitué du ballottage, ayant été réclamé à deux reprises dans sa carrière.

Dea a également évolué dans l’organisation des Penguins de Pittsburgh et des Devils du New Jersey. En 32 matchs dans la LNH, le droitier a touché la cible à cinq reprises et fourni deux mentions d’aide pour sept points.

Le joueur, qui n’a jamais été repêché dans le circuit Bettman, n’est pas le seul à avoir vu son nom placé au ballottage, puisque les Maple Leafs de Toronto en ont fait de même avec l’attaquant Kalle Kossila.

Les autres formations de la LNH ont jusqu’à mardi midi pour les réclamer.