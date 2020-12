J.J. Watt ne mâche pas ses mots

Le joueur de ligne défensive des Texans de Houston J.J. Watt n’entendait pas à rire après le revers des siens de 37 à 31 face aux Bengals de Cincinnati, dimanche.

Le joueur vedette a ouvertement critiqué ses coéquipiers pour leur manque d’effort cette saison, eux qui connaissent une campagne pour le moins pénible.

«Si vous n’êtes pas en mesure de faire votre travail, de mettre les efforts à l’entraînement, de lever des poids et de faire ce qu’il faut, vous ne devriez pas être ici, a affirmé Watt dans sa conférence de presse suivant la 11e défaite des siens en 2020. C’est un métier. Nous sommes payés grassement pour le pratiquer. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent et investissent leur temps et leur argent dans l'achat de nos maillots, et l'achat de tout un tas de trucs.»

Justement, celui qui a reçu le titre de joueur défensif par excellence de la NFL à trois reprises pense beaucoup aux partisans des Texans.

«Nous sommes à la 16e semaine d’activité et nous avons une fiche de 4-11. Il y a des partisans qui regardent les matchs, qui se présentent au stade, qui mettent du temps, de l'énergie et des efforts, et qui se soucient de ça. Donc si vous ne souhaitez pas aller sur le terrain et vous ne voulez pas travailler, vous ne pouvez pas être présents, vous ne pouvez pas vous entraîner correctement, vous ne pouvez pas gagner. Vous ne devriez pas être ici parce que c'est un privilège.»

Déjà exclus de la course aux éliminatoires, les Texans termineront leur campagne 2020 en recevant les Titans du Tennessee dimanche prochain. Reste maintenant à voir si les joueurs auront compris le message de Watt.