Les Packers connaissent la recette du succès

On ne change pas une recette gagnante. Les Packers de Green Bay ont compris ce dicton et l’ont appliqué, alors qu’une fois de plus, c’est le duo composé d’Aaron Rodgers et Davante Adams qui les ont propulsés vers un gain de 40 à 14, dimanche, au Lambeau Field.

Le pivot des Packers (12-3) a fait fi de la neige pour obtenir 231 verges par la voie des airs, tout en effectuant quatre remises pour un majeur, dont trois à son receveur étoile. Il a aussi été victime d’une interception.

Pour sa part, en plus d’avoir traversé la zone des buts à plusieurs reprises, Adams a amassé 142 verges par la voie des airs, lui qui a été en mesure d’attraper 11 des 12 ballons envoyés dans sa direction.

Le porteur de ballon A.J. Dillon a aussi laissé son empreinte sur ce match, lui qui a porté le ballon 21 fois pour 121 verges, en plus de franchir la zone des buts deux fois.

Dans le camp des Titans (10-5), le quart-arrière Ryan Tannehill a lancé une passe de touché en plus d’en inscrire un autre lui-même, grâce à ses jambes, mais il a aussi été victime de deux interceptions.

Installés au premier rang de l’Association nationale, les Packers tenteront de s’assurer de cette position lors de la dernière semaine de la saison régulière, et ainsi, bénéficier d’une semaine de congé pour entamer les éliminatoires.