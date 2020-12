Les Padres font l’acquisition de Yu Darvish

Quelques heures à peine après s’être entendu avec l’as lanceur Blake Snell, les Padres de San Diego ont frappé un autre grand coup en acquérant les services du droitier Yu Darvish dans une transaction avec les Cubs de Chicago impliquant sept joueurs.

Selon les informations rapportées lundi par Bob Nightengale du USA Today, les Padres auraient obtenu les services de Darvish et du receveur Victor Caratini. En retour, les Cubs auraient mis la main sur le lanceur partant Zach Davies, les espoirs à l’arrêt-court Reginald Preciado et Yeison Santana, de même que les voltigeurs Owen Caissie et Ismael Mena.

Darvish a terminé deuxième derrière Trevor Bauer dans la course à l’obtention du trophée Cy-Young dans la Nationale en 2020. L’artilleur de 34 ans a mené la ligue nationale avec huit victoires la saison dernière, en plus d’enregistrer une moyenne de points mérités de 2,01 et 93 retraits au bâton en 76 manches.

Ha-Seong Kim à San Diego

Les Padres auraient également convaincu Ha-Seong Kim de joindre leurs rangs. Plusieurs formations du baseball majeur, dont les Blue Jays de Toronto, espéraient embaucher le joueur étoile sud-coréen.

C’est le site The Athletic qui a annoncé l’entente entre Kim et les Padres, lundi.

Selon le réseau ESPN, les Blue Jays auraient soumis une offre de contrat de plusieurs années à Kim, tout comme cinq autres équipes des ligues majeures.

À 25 ans, Kim excelle dans la meilleure ligue de la Corée du Sud. En sept années chez les professionnels, le joueur d’avant-champ a maintenu une moyenne au bâton de ,294 et a frappé 133 coups de circuit. Par tranche de 162 matchs, il propulse la balle à l’extérieur des limites du terrain à 24 reprises en moyenne.

Décrit comme un joueur athlétique, Kim a également volé 56 buts lors de ses deux dernières campagnes.

Selon le réseau Sportsnet, le joueur convoité a rencontré son compatriote et lanceur des Blue Jays Hyun-Jin Ryu cet hiver, afin d’en apprendre davantage sur la réalité des ligues majeures.

Tous les clubs du baseball majeur pouvaient négocier avec Kim, mais ce dernier ne peut accepter officiellement de se joindre à une formation avant le 1er janvier.