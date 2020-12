Message à la méchante femme qui ignore l’abc de la bienséance

Je viens de lire les propos de celle qui signe « Une vieille qui n’a jamais aimé être mariée ». Quel dommage d’avoir ainsi gaspillé sa vie auprès d’un homme laid, elle qui était si belle selon ce qu’elle en dit. Toutes ces années de malheur qu’elle s’est imposées volontairement, elle a raison de trouver ça triste.

Mais moi je suis encore plus triste de lire ce qu’elle a fait à ce pauvre homme. Comme il a dû souffrir de la méchanceté de sa femme. Car, voyez-vous, quand quelqu’un manque de tendresse et de chaleur humaine à notre endroit, on s’en rend compte et ça fait mal. Comme il est décédé d’un cancer, j’espère pour lui qu’il a séjourné à l’hôpital, ou au moins qu’il a pu profiter des bons services d’un personnel soignant plus généreux que sa propre femme.

Mais pourquoi donc pensez-vous que cette mégère avait convolé ? Je vais vous le dire moi : c’est parce que malgré sa beauté, elle était encore seule rendue à 36 ans. Et elle aurait dû le rester. La description qu’elle fait de sa vie est d’un pathétique à faire pleurer.

Heureusement que votre réponse Louise a tempéré ma colère à l’endroit de cette personne. Pitié pour cette femme sans sentiment, mais surtout pour l’homme qui a cheminé avec elle pendant 18 longues années. Paix à son âme !

Michou

Vous connaissez l’affreuse expression d’autrefois « Chaque torchon trouve sa guenille ». J’ai bien peur qu’en dépit du portrait peu flatteur qu’elle faisait d’elle-même et de son comportement face à son mari, le prix qu’a payé cette personne pour avoir choisi la sécurité afin de ne pas être seule, lui a malheureusement imposé de vivre une existence peu enviable. De là son soulagement, exprimé, je l’avoue, avec cruauté.