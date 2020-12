Pools LNH: les joueurs dont il faut se méfier

Voici une liste de joueurs dont il faudrait se méfier lors de la saison 2020-2021 de la Ligue nationale de hockey (LNH) en raison d'une surproduction antérieure ou du fait qu'ils jouissent d'une réputation favorable en raison des performances passées.

Le classement projette le nombre de points qu'un joueur obtiendra. L'ordre tient compte de données passées dans des catégories de production, d'efficacité, d'évolution, de durabilité, de profitabilité, de valeur ajoutée et, on va se le dire, d'évaluation personnelle.

1. Bryan Rust (Penguins – 3 500 000 $)

L’attaquant des Penguins a pour le moins eu une saison 2019-2020 hors de l’ordinaire. Rust a produit, au cours des trois dernières saisons, une quinzaine de buts et une trentaine de points. Mais, il a explosé lors de la dernière campagne avec plus d’un point par match (56 points en 55 matchs).

Les Penguins avaient perdu les services de Sidney Crosby et Jake Guenztel pour une longue période de temps. Et quand le #87 est sur la touche, le #71 a tendance à se lever. C’est exactement ce qui s’est produit et Rust a profité d’Evgeni Malkin pour amasser sa part de points.

2. Phil Kessel (Coyotes – 8 000 000 $)

Phil «The Thrill» est passé d’une saison de 82 points à une campagne de 38 points (en 70 matchs). Et pourtant, il avait la chance d’évoluer dans une formation avec des joueurs de talent comme Clayton Keller et Taylor Hall.

Quel effet aura la perte de Hall, maintenant avec les Sabres, sur la production des joueurs des Coyotes. Si plusieurs pensent voient une opportunité «d’acheter bas», il serait surprenant de voir Kessel produire à nouveau à un rythme d'un point par match.

3. Ryan Strome (Rangers – 4 500 000 $)

Les Rangers commencent à avoir une offensive redoutable. Artemi Panarin, Mika Zibanejad, Chris Kreider, Kappo Kaako et Alexis Lafrenière. Quelle place aura Strome dans cette formation ?

59 points en 70 matchs en 2019-2020, c’est bien. Mais jusqu’à quel point Strome sera-t-il en mesure de continuer à ce rythme ? S’il le fait, les Rangers seront à craindre... déjà qu’ils le sont.

4. Jamie Benn (Stars – 9 500 000 $)

Depuis plusieurs années, la production de Benn est en chute libre. En 2019-2020, il n’a obtenu que 39 points en 69 matchs. Voilà une récolte plutôt faible pour celui qui semble toujours être en haute estime des poolers.

Il faudra se défaire de sa réputation, car Benn ne semble plus être le joueur d’élite qu’il a été.

Un peu comme dans le cas de Kessel, l’option «acheter bas» pourrait s’avérer un «flop».

5. Tomas Tatar (Canadiens – 5 300 000 $)

Tatar est un très bon joueur qui a répondu aux attentes depuis qu’il s’est joint aux Canadiens de Montréal; des saisons de 58 et 61 points. Il semble se plaire à Montréal et a produit à un rythme de 0,9 point par match en 2019-2020. S’il avait disputé une saison complète, il aurait franchi le cap de 70 points.

Est-ce que ce total est réaliste avec l’arrivée de deux nouvelles armes offensives chez le CH, en Josh Anderson et Tyler Toffoli?

Tatar n’est absolument pas à éviter dans un pool et il peut rendre de fiers services, mais les attentes doivent être un peu plus modestes. Mais, il est en dernière année de contrat.

6. Ryan Johansen et Matt Duchene (Predators – 8 000 000 $ chacun)

Les deux sont d’anciens très hauts choix au repêchage qui portent maintenant les couleurs des Predators de Nashville. Avec respectivement 36 et 44 points en 2019-2020, Johansen et Duchene n’ont pas eu l’effet espéré au Tennessee.

Les Predators n’ont pas le style de jeu le plus offensif et il est rare de voir un attaquant exploser avec une saison de 90 points.

Ne misez pas trop sur ces deux joueurs.

Les données concernant le salaire des joueurs sont une courtoisie de CapFriendly.