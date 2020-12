Pour boucler la boucle

Je prends quelques instants, en début de chronique, pour remercier ceux et celles qui m’ont envoyé des cartes de vœux qui sont venues rejoindre mes autres au cours des derniers jours. Merci donc à : Michel Lizotte, courtier immobilier Remax ; Nicola Cortina du restaurant Michelangelo ; Manon Beaudoin de la Fondation de Lauberivière ; François Lemieux de Lemieux Assurances ; Sylvie Beaulieu et l’équipe de Tac Tic marketing ; la « gang » du Tournoi International de Hockey Pee-Wee de Québec ; la Fondation du Collège François-de-Laval ; Julie Morin de comm’julie ; Julie Moffet de Julie Moffet communications ; Agnès Dufour du Musée de la civilisation de Québec ; AXE, le Regroupement des gens d’affaires de Lebourgneuf ; l’équipe de Deuil-Jeunesse et Ross Chicoine, courtier immobilier agréé.

Rollande Michel, de Lévis (Saint-Romuald), change de dizaines aujourd’hui à l’occasion de son anniversaire de naissance. Celle qui travaille comme caissière à la pharmacie Brunet de Place Sainte-Foy depuis dix ans, prendra sa retraite le 31 décembre afin de s’offrir du bon temps en compagnie de son conjoint Michel et de voir plus souvent ses petits-enfants après la pandémie bien sûr.

Un peu de gaieté

Photo courtoisie

En cette période des fêtes, le Comité d’action des personnes vivant des situations de handicap (CAPVISH) a procédé à une distribution de sacs cadeaux dans le but de mettre un peu de gaieté dans la vie des personnes ayant des incapacités. En collaboration avec la Croix-Rouge canadienne, IDC Dermo et le Centre d’action bénévole de Québec, le CAPVISH distribuera à ses membres des gants, des masques et des crèmes hydratantes pour protéger le visage tout en respectant toutes les mesures spéciales des autorités sanitaires en raison de la COVID-19. Sur la photo, de gauche à droite : Dominique Salgado, directeur général du CAPVISH, en compagnie de Serge Yell, directeur général d’IDC Dermo.

Meilleure équipe de la planète

Photo courtoisie

Bravo au groupe de kayakistes Québec Connection (photo) qui a mérité le Prix de la meilleure équipe de pagaie de l’année (Paddling crew award of the year) décerné par le prestigieux magazine Kayak Session. Ce nouveau prix, le Crew Award, est important, car il célèbre ce qui est essentiel lors des sorties sur la rivière : l’équipe, affirme Charles Arseneault. Cet honneur coïncide avec la fin du tournage de leur deuxième saison des émissions Expédition Kayak, diffusées sur les ondes d’Unis TV. Cette équipe de passionnés de kayak en eau vive de haut niveau a été formée il y a huit ans et est composée de : Emrick Blanchette, François Tremblay, Charles Arseneault, Billy Thibault, François Savard et Mike Roy.

Des fêtes masquées

Photo courtoisie

Après avoir fait don de 10 000 masques de protection à la Société de transport de Montréal (STM) en mai dernier, MÉTALLIFER, entreprise de Lévis spécialisée dans la fabrication de pièces industrielles, revient à la charge et vient d’offrir 100 000 masques de protection à une trentaine de résidences de personnes âgées (RPA) et différents organismes communautaires des régions de Québec, Lévis et Chaudière-Appalaches. À titre de maison de commerce et distributeur de pièces industrielles, MÉTALLIFER profite de sa chaîne d’approvisionnement bien rodée pour importer de grandes quantités de masques en sol québécois depuis le début de la pandémie. À ce jour, l’entreprise a fourni plusieurs dizaines de millions de masques de protection à ses clients. « Le temps des Fêtes est un moment propice pour redonner à la collectivité » de dire Michel Filion (photo), président de MÉTALLIFER.