Pour vaincre la peur panique de passer sous le bistouri

Mon conjoint âgé de 70 ans a été opéré pour les cataractes il y a un an. Quelle ne fut pas sa joie de pouvoir réaliser toutes les beautés qu’il ne pouvait plus admirer depuis que sa vue s’était altérée !

Il va sans dire qu’il n’osait plus prendre le volant de son auto de peur de provoquer des accidents dont les conséquences auraient pu facilement le conduire en prison s’il causait la mort de quelqu’un. C’est donc moi qui suis devenue son chauffeur attitré.

Pour rassurer le mari de la dame qui vous a écrit, je lui dirais que par mesure de prudence, on a procédé pour un œil à la fois en commençant par le plus endommagé. Parmi les inconvénients qui suivent l’opération, il y a le fait que le patient doit éviter de forcer pendant une petite période. Mais c’est un problème minime en rapport avec la qualité de vision après l’intervention.

Je recommande aussi à ce monsieur de procéder au plus vite, car je crois que plus il attendra plus les choses risqueront de s’aggraver. Et de plus, lui qui conduit encore, risque de se le faire interdire par l’ophtalmologiste. Je sais qu’il n’est pas toujours facile d’obtenir une consultation en ophtalmologie, mais dans le cas de mon conjoint, notre médecin de famille lui a recommandé un optométriste qui s’est entièrement occupé de son dossier.

Ce monsieur devrait réfléchir deux secondes à la vie de tous les gens qu’il met en danger en continuant de conduire alors que sa vue est ainsi altérée. C’est un gros pensez-y bien ne trouvez-vous pas ?

Une mère et grand-mère qui souhaite une longue vie à tous

Vous avez raison de mettre l’emphase sur la responsabilité civile de ce monsieur. Juste ça devrait le faire réfléchir aux risques qu’il prend de ne pas agir vite pour se donner toutes les chances d’être un citoyen responsable.