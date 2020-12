Près de 26 000 morts liées à la COVID-19 en novembre en Russie, 186 000 depuis janvier

Moscou | La Russie a enregistré près de 26 000 décès liés à la COVID-19 en novembre et plus de 186 000 depuis le début de l’année, selon des statistiques officielles publiées lundi, un bilan bien plus lourd qu’annoncé jusqu’ici.

L’office des statistiques Rosstat fait état d’un excès de mortalité entre janvier et novembre 2020 de 229 700 personnes, par rapport à la même période de 2019. Et « plus de 81% de cette hausse de la mortalité sur cette période est de la COVID-19 », a précisé la vice-première ministre, Tatiana Golikova.