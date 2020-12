Rappel d’un ventilateur: deux personnes blessées après reçu une pale sur la tête

Des ventilateurs de plafond vendus chez Home Depot font l’objet d’un rappel au Canada parce que deux Américains ont été blessés après qu’une pale soit tombée sur eux.

En tout, le ventilateur Mara de marque Hampton Bay s’est désintégré dans 47 foyers aux États-Unis.

Outre les deux personnes blessées, quatre déplorent des dommages dans leur résidence à cause de l’objet défectueux.

Aucun incident de la sorte n’a été recensé au pays, mais Santé Canada a lancé la semaine dernière un avis pour les propriétaires du ventilateur maudit.

En tout, 5091 ventilateurs Mara, de couleur noire ou blanche, ont été vendus au pays entre mai et octobre.

On demande aux personnes qui possèdent ce vivre-vent de communiquer le plus rapidement possible avec l’entreprise King of Fans.

La compagnie doit expliquer de quelle manière il est possible de vérifier si l’appareil est défectueux. S’il l’est, elle en fournira un nouveau, peut-on lire dans le communiqué de Santé Canada.

Aux États-Unis et au Canada, ce sont plus de 1 900 000 ventilateurs qui sont rappelés à cause de ce problème de fabrication, rapportait lundi le réseau CNN.