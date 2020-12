Chaque semaine, Le Journal, en collaboration avec la firme Léger, dévoile un coup de sonde sur une variété de sujets qui vous touchent de près ou de loin. Notre Baromètre mesure ainsi ce qui vous fait vibrer ou sourciller en tant que Québécoise et Québécois, jeune et moins jeune, francophone, anglophone ou allophone, à Montréal ou en région.

Qui est la personnalité Québécoise de l’année ?

1. François Legault : 53 %

2. Horacio Arruda : 45 %

3. Justin Trudeau : 22 %

4. Laurent Duvernay-Tardif : 20 %

5. Jay Du Temple : 8 %

6. Maripier Morin : 7 %

7. Joyce Echaquan : 5 %

8. Christian Dubé : 5 %

9. Valérie Plante : 4 %

10. Mario Dumont : 4 %

11. Geneviève Guilbault : 4 %

12. Dominique Anglade : 3 %

13. David Saint-Jacques : 3 %

14. Erin O’Toole : 3 %

15. Régis Labeaume : 2 %

16. Yves-François Blanchet : 2 %

17. Félix Auger-Aliassime : 2 %

18. Alexandra Strélinski : 2 %

19. Gilbert Rozon : 2 %

20. Régine Laurent : 2 %

21. Ricardo Larrivée : 2 %

22. Gino Chouinard : 2 %

23. Pierre-Luc Funk : 2 %

24. Mathieu Bock-Côté : 2 %

25. Véronique Cloutier : 2 %

▶ Méthodologie

Le sondage a été réalisé en deux temps. Une question ouverte a été posée aux panélistes LEO (Leger Opinion) pour qu’ils soumettent des noms des personnalités québécoises de l’année 2020. Ensuite, un sondage scientifique a été réalisé auprès d’un millier de Québécoises et Québécois représentatifs, du 11 au 13 décembre 2020, sur la base des noms les plus mentionnés. Chaque répondant pouvait choisir jusqu’à 3 noms. Seules les 25 premières personnalités sont présentées dans ce baromètre.

Le constat

La personnalité qui a le plus marqué les Québécois en 2020, c’est le premier ministre François Legault. En 2e place, le Dr Horacio Arruda, qui rappelons-le, était un parfait inconnu en mars dernier. Le premier, politicien, rassurait et décidait. Le deuxième, médecin, expliquait. Le baromètre est une marque de confiance des Québécois envers le tandem Legault-Arruda pour gérer la crise de la COVID-19. Les Québécois y sont attachés.

La surprise

Laurent Duvernay-Tardif (4e) a gagné le Super Bowl en février dernier pour ensuite enfiler sa veste bleue et prêter main-forte dans les CHLSD. Un sportif inspirant devenu un citoyen inspirant. Seulement deux artistes figurent dans le Top 10. L’émission Occupation Double, animé par Jay Du Temple (5e), est devenu, pour les jeunes Québécois, une parenthèse agréable lors du deuxième confinement. Notons également la présence de Maripier Morin (6e), qui a marqué l’année pour le meilleur et pour le pire.

La déception

Une déception, car c’en est bien une que nous portons tous. La mort tragique de Joyce Echaquan (7e) a profondément bouleversé le Québec. Une mort évitable, qui a agi comme une éveilleuse de consciences. Elle est devenue le symbole de notre négligence et notre indifférence collective face au sort des Premières Nations.

L’année de la pandémie

Josée Legault, Le Journal de Montréal

Selon ce sondage Léger/Le Journal, François Legault et Horacio Arruda trônent sans partage au sommet du Top 25 des personnalités ayant le plus marqué le Québec en 2020.

À 53 %, le premier ministre du Québec domine en 1re place. À 45 %, le directeur national de santé publique le suit de près. À 22 %, Justin Trudeau, traîne de la patte.

Et ce, étonnamment, malgré l’impressionnant soutien financier dont il est l’artisan et sans lequel de nombreux Canadiens et Québécois n’auraient jamais pu survivre économiquement à la pandémie.

Déjà établie

C’est dire toute l’ampleur de la popularité de François Legault. Laquelle, bien avant le déclenchement de la crise sanitaire à la mi-mars, était déjà bien établie.

Tout au long de la première vague assassine de la Covid-19 dans les CHSLD et résidences pour aînés, sa « messe » quotidienne de 13 h aux côtés du Dr Arruda et de l’ex-ministre de la Santé, Danielle McCann, avait littéralement soudé une population confinée et inquiète à son premier ministre.

Frappé par une pandémie mondiale et malgré le pire bilan au Canada, François Legault a su tisser une relation de confiance avec la majorité des Québécois. D’où son surnom affectueux de « Papa Legault ».

À échelle humaine

Parce que 2020 aura été l’année de la pandémie – 2021 le sera aussi –, rien d’étonnant à ce que dans le Top 25 de la firme Léger, les autres noms, allant de Jay Du Temple à Véronique Cloutier, ne récoltent que des grenailles.

Sauf, bien sûr, pour Laurent Duvernay-Tardif.

Hissé en 4e place, en pleine crise de la COVID-19, cette force de la nature et champion du Super Bowl, s’était porté volontaire dans un CHSLD tout en menant de front sa formation en médecine.

Un véritable héros à échelle humaine. À l’instar par ailleurs de toutes celles et tous ceux qui, nettement moins connus, tiennent courageusement le fort depuis des mois dans le système de santé et nos écoles.