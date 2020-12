Une année en montagnes russes

Au sortir d’une autre année de croissance, les analystes surveillaient les signes d’une récession pour 2020. Ils auront finalement connu bien pire : une débâcle boursière d’une intensité que nul n’avait prévue.

Présentée d’abord comme une simple « pneumonie », la pandémie de COVID-19 s’est vite transformée en cauchemar, provoquant l’effondrement quasi simultané de toutes les places boursières de la planète.

« Ça a été soudain, même brutal. Contrairement à d’autres chutes que l’on pouvait voir venir, celle-là s’est produite à toute vitesse, comme l’éclair », illustre Luc Girard, gestionnaire de portefeuille de l’équipe Noël Girard Lehoux, de Desjardins Gestion de patrimoine.

Le 16 mars, par exemple, le Dow Jones connaissait sa pire séance de l’histoire (-13 %), après celle de 1929 et du krach de 1987. Deux semaines plus tard, la majorité des indices boursiers avaient reculé de 20 % à 30 %, mettant un terme au plus long marché haussier jamais connu aux États-Unis.

Reprise éclair

Mais contre toute attente, le choc fut de très courte durée. Dopées par les accommodements de la Réserve fédérale, qui a continué d’abaisser ses taux directeurs, et par l’adoption de programmes de relance, les Bourses ont rapidement rebondi.

Une croissance « en V », carburant à la reprise de confiance des investisseurs et à l’explosion des titres techno. Huit entreprises sur dix, estime M. Girard, ont pu ainsi récupérer l’essentiel de leurs pertes du printemps, et même au-delà.

Outre le Nasdaq qui dépassait déjà en mai son niveau d’avant-pandémie, le Dow Jones — aidé par l’élection de Joe Biden entre-temps — plane allègrement, depuis, au-dessus des 30 000 points. À la différence, le TSX de Toronto n’est pas encore parvenu à dépasser son sommet de février, même s’il s’en approche.

Cela dit, si la plupart ont surmonté le pire, le cinquième des titres continuent de souffrir à des niveaux historiquement bas, note Luc Girard. On les retrouve surtout dans les secteurs de l’aviation, du tourisme et de l’hôtellerie.

Pour ces sociétés, l’espoir tient souvent à bien peu de choses, à commencer par le succès rapide des campagnes de vaccination en cours.

Un record de première introduction en Bourse

L’année 2020 aura connu un nouveau record d’introductions en Bourse aux États-Unis. Pas moins de 420 premiers appels publics à l’épargne ont été lancés. Il s’agit d’une hausse de 88 % par rapport aux 233 de l’année dernière. En termes de montants, les entreprises ont levé 145 milliards de dollars, un record sur ces 30 dernières années. Les sociétés introduites appartiennent pour la plupart au secteur de la technologie. Du nombre, notons l’introduction de Snowflake, de Palantir et de Airbnb. À elle seule, cette dernière aura réussi à lever 3 milliards $ US.

Le Québec inc. récupère ses pertes

Les sociétés publiques du Québec réussissent tant bien que mal à se relever de l’effondrement boursier du printemps. Selon le travail de compilation du Centre d’analyse et de suivi de l’indice Québec, les 30 principales capitalisations boursières québécoises ont repris l’essentiel de leurs pertes. Ainsi, depuis son creux de la mi-mars, l’indice IQ-30 a crû de 44,17 %. Par rapport à il y a un an, l’époque « prépandémique », l’IQ-30 affiche un gain global de 1,25 %. En comparaison, l’indice ontarien qui regroupe les 40 plus importantes capitalisations de la province (IO-40) a progressé de 42,24 % depuis le 18 mars. Par rapport à sa valeur prépandémique, par contre, les sociétés ontariennes ont mieux fait que les sociétés québécoises avec un gain de 5,64 % sur 12 mois.

Les plus riches se sont enrichis

Photo AFP

Tandis que plusieurs ont encaissé des pertes énormes, la pandémie s’est avérée payante pour plusieurs des plus riches de la planète.

C’est le cas particulièrement du chef de la direction de Tesla, Elon Musk. Depuis janvier, sa fortune a cru de pas moins de 129 milliards $ US, une hausse de 469,9 % en 12 mois. Celui dont la rémunération officielle correspond au salaire minimum de la Californie dispose aujourd’hui d’une fortune évaluée à 157 G$ US.

L’homme le plus riche de la planète, le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, n’est pas non plus en reste. Selon Bloomberg, sa fortune a grimpé de 63,3 %, ou de 72,7 milliards $ US, depuis le début de l’année. En date du 21 décembre, sa fortune était évaluée à 188 milliards $ US.

Le troisième plus grand gagnant de l’année sur le plan financier se nomme Zhong Shanshan. Il est le fondateur de Nongfu Spring, une société d’eau embouteillée, occupant 20 % du marché chinois, selon Forbes. Il contrôle également le fabricant de vaccins Beijing Wantai Biological Pharmacy. Les deux ont fait leur entrée en bourse cette année. À la fin de 2020, sa valeur est estimée à 69,9 milliards $ US, en hausse de 63,1 milliards $ US depuis janvier.

Les GAFAM en hausse

Sans surprise, les Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft (GAFAM) auront été parmi les entreprises qui ont le plus progressé depuis le début de la pandémie. La grande gagnante aura été Apple. Sa valeur en Bourse a bondi de 70,76 % en cours d’année, passant de 75,09 $ US en janvier à 128,23 $ US le 21 décembre. Au terme d’une autre année fulgurante, Amazon arrive 2e au chapitre de la croissance en 2020. Son titre, négocié à 1898,01 $ US en janvier, s’échangeait à 3206,18 $ US en décembre. On parle d’une progression de 68,97 % pour les investisseurs qui auront profité à plein de l’explosion du commerce électronique depuis le début de la pandémie.

Les trois autres membres du GAFAM ont connu des gains plus modérés, bien qu’appréciables compte tenu des circonstances. On parle de 28,38 % pour Microsoft, de 30,03 % pour Facebook, et de 26,7 % pour Google (Alphabet).