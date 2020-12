Une rétrospective pas comme les autres

Les covidiots et Donald Trump en prennent pour leur rhume dans Mort à 2020, un faux documentaire réunissant une impressionnante brochette d’acteurs hollywoodiens.

Offerte sur Netflix, cette superproduction des créateurs de Black Mirror retrace les 12 derniers mois au moyen d’images d’archives non trafiquées, entrecoupées de témoignages de personnalités fictives.

Cette rétrospective d’une année qu’on voudrait tous oublier est certes inégale et caricaturale, mais elle comprend juste assez de bonnes blagues pour qu’on finisse notre visionnement en riant... et non en pleurant de découragement.

Performances 5 étoiles

Voir d’aussi grands noms s’amuser ferme devant l’objectif fait assurément partie des plaisirs que procure ce « documenteur » d’une heure.

Sous une perruque blanche, Hugh Grant est méconnaissable en vieux professeur d’histoire déphasé qui mélange la vraie vie et Game of Thrones, et Lisa Kudrow (Friends) est ridiculement drôle en porte-parole républicaine qui prétend qu’on tente de réduire les conservateurs au silence.

On retrouve aussi Samuel L. Jackson en journaliste blasé, Leslie Jones (Saturday Night Live) en thérapeute, et Joe Kerry (Stranger Things) en influenceur de bas étage.

Les meilleures performances viennent toutefois d’une paire de comédiennes moins connues du grand public. La Britannique Diane Morgan (After Life) confirme son immense talent d’actrice comique en campant « une citoyenne ordinaire » simple d’esprit.

L’autre étoile revient à Cristin Milioti (How I Met Your Mother), hypnotisante en mère de famille accro aux réseaux sociaux qui – derrière sa façade de femme au foyer modèle – s’avère une Karen raciste, antivax et complotiste.

Nouveau genre

Bien qu’il soit fortement articulé autour de l’actualité américaine, Mort à 2020 saura plaire aux Québécois qui souhaitent une revue humoristique de fin d’année nouveau genre, à mi-chemin entre celles du Bye Bye et d’Infoman.

Toutes les manchettes des 12 derniers mois y passent en ordre chronologique : des feux de forêt en Australie aux frasques de Donald Trump (qu’on qualifie de « maniaque orange gonflable » et d’« homme-porc expérimental »), en passant par l’affaire Jeffrey Epstein, la mort de George Floyd et – bien entendu – la pandémie de COVID-19.

On aimerait bien revoir cette formule l’an prochain. Espérons seulement qu’un titre plus neutre s’imposera.