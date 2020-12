CORMIER, Alfred



A son domicile, le 11 décembre 2020, à l'âge de 88 ans est décédé monsieur Alfred Cormier, fils de feu Edna Leblanc et de feu monsieur Philias Cormier.Il laisse dans le deuil, son amie de cœur Danielle, ses enfants: Bonita (Jacques), Jerry (Monique), Steve (Sarah); ses sœurs: Rose-Marie, Géraldine (Ronald) Lauda, et son frère Roger (Jeannine), ainsi que ses 6 petits-enfants: Stéphanie, Gabriel, Michaël, William, Jacob, Elizabeth. Alfred est né à Moncton au NB mais a demeuré à Québec presque toute sa vie. Il était machiniste de métier et eut sa propre entreprise de réparation de têtes de moteur à Charlesbourg. Il aimait les voyages de pêche avec son amie et sa famille. Il avait aussi une passion pour les chevaux, il les entraînait pour la course, et a été conducteur de chevaux plusieurs années. Il avait un grand sens de l'humour et aimait la vie. Il a toujours été très fier de ses trois enfants et aimait quand on se réunissait en famille pour jouer de la musique Country.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4615, avenue des Replats, bureau 261, Québec, Qc, tél: 418-682-6387 Site web: www.coeuretavc.ça