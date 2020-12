RANCOURT, Thérèse Cloutier



Au CISSS de Saint-Georges, le 22 décembre 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Thérèse Cloutier, épouse de feu Lauréat Rancourt, fille de feu Angéline Côté et de feu Ernest Cloutier. Elle demeurait à Saint-Joseph.la famille recevra les condoléances mercredi le 30 décembre de 9 h à 10 h 45 à laLa direction a été confiée à laElle laisse dans le deuil ses enfants: Michel, Louise (Gilles Roy), Hugues (Céline Doyon), Hélène (feu Gyslain Labbé), Marthe (François Labbé). Simon, Paule (Michel Laterreur), Alain (Lyne Lagueux), Pierre (Chantal Roy), Chantal (Claude Mathieu) et Anne; ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Elle était la soeur de feu Gérard (feu Antoinette Dulac), Huguette (Philippe Gagné), Léon (feu Pierrette Cloutier) et feu Henri. Elle était la belle-soeur de feu Marie-Ange (feu Roger Thibeau), feu Aurore (feu Henri Morin), feu Noëlla (feu Paul Mercier), feu Juliette, Valère (Monique Lauzon), feu Léonce (Bernadette Nadeau), Wallis et Pierrette (Georges Léonard). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier Dre Ghislaine Guay et Dre Catherine Jacques pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne pour la recherche sur le syndrome de Prader-Willi (FPWR Canada) (19-13085 Yonge Street, Suite #370, Richmond Hill, Ontario, L4E 0K2) : https://fr.fpwr.ca/