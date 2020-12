Aide pour couple en difficulté

En ma qualité d’avocate médiatrice familiale et commerciale, je me permets d’ajouter un volet à la réponse donnée à celui qui vous écrivait pour vous dire qu’après lui avoir exprimé en janvier 2020 son désir de divorcer, sa femme laissait traîner les choses en longueur. Je lui souligne qu’il lui est possible de demander à Madame d’aller en médiation avant de recourir aux services d’un avocat pour entamer une procédure de divorce.

Me Sylvie Laplante, B.A.A.

Merci de la recommandation à laquelle vous avez ajouté un document attestant de la possibilité pour les avocats de pratiquer la médiation familiale à distance. En temps de pandémie, c’est rassurant.